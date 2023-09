Il Sona College of Technology sviluppa un motore passo-passo per la missione Chandrayaan-3

Il Sona College of Technology, un'istituzione meno conosciuta in India, ha raggiunto un traguardo significativo sviluppando un motore passo-passo da utilizzare nel razzo Launch Vehicle Mark-III (LVM-III) che ha lanciato con successo la navicella spaziale Chandrayaan-3 nell'orbita terrestre. Questo risultato ha messo il college sotto i riflettori, con il vicepresidente Chocko Valliappa che ha espresso gratitudine verso l'Indian Space Research Organization (ISRO) per aver dato loro l'opportunità di contribuire a questo momento storico.

Il college ha recentemente organizzato un Chandrayaan Mahotsav per celebrare questo risultato, in cui studenti di varie scuole e università di Salem, nel Tamil Nadu, hanno partecipato a eventi come quiz, presentazioni di poster, scrittura di saggi, narrazione, danza e canto. Questo risultato ha mandato in frantumi la percezione che gli studenti provenienti da aree rurali come Salem abbiano opportunità limitate. Valliappa ritiene che la luna non sia più solo a un passo di distanza per questi studenti.

Il Sona College of Technology collabora con ISRO da diversi anni, contribuendo all'analisi accademica e progettuale di vari progetti. Tuttavia, hanno fatto un ulteriore passo avanti sviluppando prodotti come il motore passo-passo per ISRO. Il college coinvolge attivamente gli studenti nel processo di test e nelle lezioni pratiche, consentendo loro di acquisire esperienza pratica.

Sebbene questo risultato sia degno di nota, non è avvenuto senza sfide. Il college ha dovuto affrontare i rifiuti dell'ISRO durante i controlli di qualità, che lo hanno portato ad apportare miglioramenti e sviluppare un nuovo motore. Nonostante queste battute d’arresto, rimangono impegnati nella loro partnership con ISRO e stanno attualmente lavorando allo sviluppo di motori per l’imminente missione Gaganyaan.

Il riconoscimento e il sostegno dell'ISRO si sono estesi anche ad altre organizzazioni, poiché le start-up supportate dall'ISRO, comprese quelle incubate presso l'IIT, hanno effettuato ordini per motori elettrici ad alta velocità sviluppati dal Sona College of Technology.

Questo risultato del Sona College of Technology evidenzia l'importanza della collaborazione tra istituzioni accademiche e organizzazioni come l'ISRO nel far avanzare lo sviluppo tecnologico e nel contribuire al viaggio di esplorazione spaziale dell'India.

Fonte:

– EdexLive