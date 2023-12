I pinguini identificano i compagni tramite motivi unici a pois

I ricercatori hanno scoperto che i pinguini africani sono in grado di riconoscere i loro compagni dai loro motivi unici di pois neri sul petto. I risultati, pubblicati sulla rivista Animal Behavior, suggeriscono che i pinguini hanno un livello di intelligenza più elevato di quanto si credesse in precedenza.

I pinguini vivono in grandi colonie dove può essere difficile per gli individui differenziarsi tra loro a causa delle loro piume bianche e nere quasi identiche. Gli scienziati hanno condotto una serie di esperimenti con i pinguini africani presso Zoomarine Italia a Roma per determinare come fossero in grado di identificare i loro partner.

I ricercatori hanno costruito un recinto e hanno posizionato sulle pareti due foto a grandezza naturale di altri pinguini africani: una di un membro a caso della colonia e l'altra del compagno del soggetto del test. I pinguini hanno trascorso molto più tempo guardando e stando vicino alla foto del loro partner rispetto all’altra foto, indicando che riconoscevano i loro compagni.

Gli scienziati hanno poi coperto le teste degli uccelli nelle foto, lasciando visibili solo i motivi a pois. Anche senza il volto, i pinguini gravitavano ancora attorno al ritratto del loro partner. Al contrario, quando i motivi a pois venivano rimossi digitalmente dalle foto, i pinguini non riconoscevano i loro partner e li trattavano come qualsiasi altro pinguino.

Questi esperimenti mostrano che i pinguini africani sono in grado di concentrarsi sui modelli unici del torace del loro partner e di usarli come forma di identificazione. Questa nuova conoscenza fa luce sulle complesse capacità cognitive di questi uccelli.

Domande frequenti (FAQ)

Perché i pinguini africani hanno una struttura del torace unica?

I pinguini africani sviluppano motivi a pois neri sul petto quando hanno dai tre ai cinque mesi circa. Questi modelli sono distinti per ogni individuo e rimangono gli stessi nel tempo.

Come identificano i loro compagni i pinguini africani?

I pinguini africani utilizzano la particolare struttura del torace dei loro compagni per riconoscerli e differenziarli dagli altri pinguini della colonia.

Perché è importante per i pinguini africani identificare i loro compagni?

Il riconoscimento del compagno è cruciale per i pinguini africani poiché formano legami di coppia per tutta la vita. Identificare i loro compagni consente loro di mantenere e rafforzare il loro legame, essenziale per riprodursi con successo e allevare la prole.

Perché i pinguini africani sono a rischio di estinzione?

I pinguini africani devono affrontare molteplici minacce, tra cui tentativi di riproduzione infruttuosi, predazione di uova e pulcini e un declino delle popolazioni ittiche a causa della pesca commerciale e dei cambiamenti climatici. Questi fattori hanno contribuito a un calo significativo della popolazione dei pinguini, rendendoli a rischio di estinzione.