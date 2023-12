ADATA lancia la nuova unità SSD esterna per professionisti e appassionati di tecnologia

ADATA, fornitore leader di soluzioni di storage, ha recentemente presentato la sua ultima innovazione nelle unità a stato solido (SSD) esterne, l'SD810. Questo dispositivo all'avanguardia è progettato specificamente per resistere a condizioni difficili, rendendolo la scelta ideale per fotografi, operatori video e appassionati di outdoor.

Una delle caratteristiche distintive dell'SD810 è la tripla certificazione IP68, che ne garantisce la resistenza all'acqua, alla polvere e agli urti. Ciò significa che l'azionamento non è solo durevole ma anche affidabile, anche negli ambienti più difficili. Che tu stia realizzando scatti straordinari sott'acqua o lavorando in ambienti esterni polverosi, l'SD810 è in grado di gestire tutto.

Inoltre, l'SD810 vanta velocità e prestazioni impressionanti. Con un'interfaccia di trasmissione USB 3.2 Gen2 x2, offre una velocità di lettura/scrittura fino a 2000 MB/s. L'inclusione di un'interfaccia Type-C garantisce la compatibilità con vari dispositivi, inclusi gli ultimi modelli di iPhone, rendendolo un'opzione versatile sia per i professionisti che per gli appassionati di tecnologia.

La durabilità è un obiettivo chiave per ADATA e l'SD810 lo dimostra con la sua eccezionale qualità costruttiva. L'unità è alloggiata in un robusto case in alluminio che dissipa efficacemente il calore, garantendo prestazioni stabili anche durante un uso intensivo. Le sue dimensioni compatte, più piccole di una carta di credito, ne aumentano ulteriormente l'attrattiva come compagno portatile per viaggi e progetti all'aperto.

L'SD810 non è solo versatile in termini di prestazioni, ma offre anche compatibilità multipiattaforma. Supporta un'ampia gamma di sistemi operativi e dispositivi, comprese le console di gioco. Inoltre, con opzioni di capacità che vanno da 500 GB a 4 TB, offre ampio spazio di archiviazione per le varie esigenze degli utenti.

L'SSD SD810 sarà presto disponibile nei colori nero ossidiana e argento meteorite. Sebbene i dettagli sui prezzi non siano stati ancora rivelati, ADATA assicura ai clienti che l'unità verrà fornita con una garanzia di tre anni, garantendo tranquillità ai suoi utenti.

In conclusione, il lancio da parte di ADATA dell'unità a stato solido esterna SD810 offre una soluzione di archiviazione potente e robusta sia ai professionisti che agli appassionati di tecnologia. Con le sue straordinarie caratteristiche, tra cui tripla protezione IP68, prestazioni ad alta velocità, eccellente durata e compatibilità multipiattaforma, l'SD810 è pronto a soddisfare le esigenze degli utenti che affrontano condizioni difficili nel loro lavoro e nelle loro avventure.