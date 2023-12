Restrizioni sui contratti di emergenza che rallentano gli sforzi per accogliere i richiedenti asilo a New York City

I funzionari del municipio di New York hanno annunciato che gli sforzi per ospitare i richiedenti asilo subiranno ritardi a causa delle nuove restrizioni imposte ai contratti di emergenza dal controllore Brad Lander. La decisione di Lander impone al suo ufficio di approvare preventivamente le richieste di appalti urgenti in molti casi, alterando il precedente sistema di approvazione generale. Questa mossa è stata criticata dal sindaco Eric Adams, che ha messo in dubbio la logica di Lander nell'imporre restrizioni dopo che il controllore si è recentemente recato a Washington DC per sostenere un maggiore sostegno federale. Tuttavia, Lander ha difeso la sua decisione, affermando che era necessario garantire il controllo ed evitare contratti incontrollati.

Il consigliere capo del sindaco, Lisa Zornberg, ha espresso preoccupazione per qualsiasi misura che rallenti il ​​processo di fornitura di alloggi ai richiedenti asilo. L'ufficio di Lander ha condotto una revisione dei contratti di emergenza del valore di 1.38 miliardi di dollari destinati a favorire l'arrivo dei richiedenti asilo. La revisione ha rivelato ritardi nella presentazione dei contratti per la revisione e la mancata segnalazione dei subappaltatori, evidenziando la necessità di una supervisione più rigorosa.

Vale la pena notare che il tradizionale processo di contrattazione è stato aggirato per le spese di emergenza relative ai migranti, con il controllore che rivede questi contratti solo una volta che sono già in vigore. Ciò include contratti assegnati ad aziende come DocGo, che inizialmente ha dovuto affrontare la resistenza di Lander ma è stata successivamente approvata dal sindaco Adams. L'azienda è ora indagata per possibili maltrattamenti nei confronti dei migranti.

Tuttavia, ci sono alcune agenzie quasi governative che non sono soggette alla supervisione del controllore, con il risultato che i contratti vengono firmati senza una revisione approfondita. Migliorare il coordinamento e il controllo sull’accoglienza dei richiedenti asilo è fondamentale poiché la città di New York prevede un aumento degli arrivi, soprattutto con le temperature più fredde in arrivo. La città è anche alle prese con un crescente carico fiscale, con un numero record di 122,100 persone che vivono nei rifugi, tra cui 67,200 migranti.

Il sindaco Adams farà un altro viaggio a Washington DC, questa volta con l'obiettivo di garantire finanziamenti aggiuntivi da parte dei funzionari federali per sostenere gli sforzi della città con i richiedenti asilo. L’amministrazione mira a ridurre la spesa per i migranti del 20% nei prossimi mesi, riflettendo le preoccupazioni di alcuni newyorkesi che ritengono che la città stia già fornendo un sostegno eccessivo ai nuovi arrivati. Nel complesso, le restrizioni sui contratti di emergenza pongono sfide agli alloggi dei richiedenti asilo nella città di New York, richiedendo un maggiore coordinamento e sostegno da parte di tutti i livelli di governo.