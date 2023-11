I costi nascosti della rabbia stradale: molto più che una semplice guida aggressiva

By

La rabbia stradale è diventata un problema diffuso sulle nostre trafficate autostrade, con video di guidatori irascibili che mettono a rischio la sicurezza degli altri diventando virali sulle piattaforme di social media. Ma sapevate che le conseguenze della rabbia al volante vanno oltre i pericoli immediati sulla strada? Secondo un recente studio di LowestRates.ca, questi comportamenti aggressivi possono effettivamente avere un impatto significativo sui costi assicurativi.

Gli esperti di LowestRates.ca, una piattaforma che fornisce agli utenti preventivi assicurativi, sottolineano che gli incidenti legati alla rabbia stradale possono comportare accuse penali. E se vieni condannato per guida pericolosa, i tuoi premi assicurativi saliranno alle stelle e rimarranno alti per almeno tre anni. In effetti, un'accusa di guida pericolosa è considerata una condanna penale dal punto di vista assicurativo.

Le conseguenze non si fermano qui. Anche condanne minori, come eccesso di velocità, cambi di corsia impropri o seguire troppo da vicino, possono comportare supplementi sul premio assicurativo. Ad esempio, la prima condanna può comportare una maggiorazione del 5%, mentre la seconda può comportare un aumento del 20%. Ogni ulteriore condanna comporterà un ulteriore aumento del 10%. Le condanne più gravi possono avere conseguenze ancora più gravi, con gli automobilisti che si trovano ad affrontare uno sconcertante aumento del 25% dei loro premi assicurativi. In caso di condanne gravi o penali, la sovrattassa può arrivare fino al 100%.

Inoltre, se un conducente ha accumulato tre o più condanne, potrebbe avere diritto solo ad un'assicurazione non standard, che prevede premi significativamente più alti. Ciò significa che, a parte l’aumento del costo dell’assicurazione, gli individui con molteplici condanne per rabbia stradale potrebbero trovarsi ad affrontare opzioni di copertura limitate e difficoltà finanziarie.

È fondamentale essere consapevoli del nostro comportamento sulla strada ed evitare di soccombere alle tentazioni della rabbia da strada. Non solo mette a rischio la sicurezza degli altri, ma comporta anche conseguenze finanziarie a lungo termine. Impegniamoci per una guida più sicura e responsabile per proteggere noi stessi e gli altri da danni inutili.

FAQ

1. Quali sono alcuni esempi di comportamenti di guida aggressivi e rischiosi?

Esempi di guida aggressiva e rischiosa includono accodamento, eccesso di velocità, incapacità di dare la precedenza e tagliare la strada agli altri automobilisti.

2. In che modo gli incidenti legati alla rabbia stradale influiscono sui premi assicurativi?

Gli incidenti legati alla rabbia stradale che si traducono in condanne penali, come le accuse di guida pericolosa, possono far salire alle stelle i premi assicurativi e rimanere alti per almeno tre anni.

3. Quali sono le maggiorazioni per condanne minori e maggiori?

Per le condanne minori, la prima condanna può comportare una maggiorazione del 5%, mentre la seconda può comportare un aumento del 20%. Ogni ulteriore condanna aggiunge un ulteriore aumento del 10%. Le condanne gravi possono comportare un aumento del 25%, mentre le condanne gravi o penali possono comportare un sovrapprezzo fino al 100%.

4. Quali sono le conseguenze per i conducenti con tre o più condanne?

I conducenti con tre o più condanne possono avere diritto solo ad un'assicurazione non standard, che prevede premi elevati e opzioni di copertura limitate.