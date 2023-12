Acer presenta i nuovi laptop per il 2024: Predator Triton Neo 16 e Swift Go 14

Acer, la rinomata azienda tecnologica, è pronta a lanciare due nuove entusiasmanti linee di laptop in sincronia con l'imminente rilascio del processore Meteor Lake di Intel. I nuovi laptop, ovvero l'Acer Predator Triton Neo 16 e l'Acer Swift Go 14, soddisfano le diverse esigenze degli utenti e offrono funzionalità all'avanguardia.

L'Acer Predator Triton Neo 16, il cui rilascio è previsto per marzo 2024, è un laptop da gioco progettato per rivaleggiare con i migliori della sua categoria. Al prezzo di $ 1,499.99 e € 1,799.99, il Triton Neo 16 vanta un processore Intel Core Ultra 9 185H e grafica Nvidia, con opzioni per includere un RTX 4070. È dotato di HDMI, due porte Thunderbolt 4 e un lettore di schede micro SD. Il display da 16 pollici offre la possibilità di scegliere tra un pannello base da 1920 x 1200 o un'opzione ad alto aggiornamento da 3200 x 2000, 165 Hz. Inoltre, la tastiera è dotata di illuminazione RGB a tre zone, perfetta per i giocatori che amano la personalizzazione.

D'altra parte, l'Acer Swift Go 14 si rivolge agli utenti che cercano un dispositivo ultraportatile. Con un rilascio programmato nel gennaio 2024, Swift Go 14 sarà disponibile a partire da $ 799.99. È alimentato da processori Intel Core Ultra 5 125H o Ultra 7 155H e offre schede grafiche integrate, Intel Arc Graphics o Intel Graphics. Le opzioni di visualizzazione per Swift Go 14 includono uno schermo da 14 pollici, 2880 x 1880 a 90 Hz con DisplayHDR True Black 500 o un touch screen con risoluzione inferiore 1920 x 1200 a 60 Hz. Il laptop è dotato di una varietà di porte, tra cui due porte USB Type-C con Thunderbolt 4, due porte USB Type-A, HDMI 2.1, un jack per cuffie e un lettore di schede microSD. Inoltre viene fornito con una webcam 1440p.

Entrambi i laptop mostrano l'impegno di Acer verso l'innovazione, con l'integrazione di nuove funzionalità AI nel loro software. L'utility AcerSense ora include una scheda "AI Zone", che offre accesso a vari miglioramenti dell'intelligenza artificiale, come PurifiedVoice, che elimina il rumore di fondo, e Purified View, che migliora l'aspetto sullo schermo con sfocatura dello sfondo e correzione dello sguardo. Queste funzionalità sfruttano la NPU Intel Core Ultra per prestazioni migliorate.

In conclusione, le nuove offerte di laptop di Acer nel 2024 forniscono agli utenti opzioni potenti e versatili. Che si tratti di gioco o di portabilità, Predator Triton Neo 16 e Swift Go 14 offrono prestazioni eccezionali e funzionalità all'avanguardia per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.