Acer presenta i nuovi display LCD da gioco con caratteristiche impressionanti

Acer ha recentemente annunciato il lancio di due display LCD da gioco all'avanguardia in Giappone, dimostrando il proprio impegno nel fornire ai giocatori una tecnologia al top della gamma. Questi display, XV275KP3biipruzx e XV275UP3biiprx, hanno entrambi una dimensione di 27 pollici e sono dotati di funzionalità impressionanti per migliorare l'esperienza di gioco.

La star dello spettacolo è senza dubbio il modello XV275KP3biipruzx, che vanta una straordinaria risoluzione 4K e utilizza la tecnologia di retroilluminazione Mini LED. Dotato di un pannello LCD IPS, offre una frequenza di aggiornamento di 160Hz e un tempo di risposta rapidissimo di 1ms. Ciò significa che i giocatori possono godere di immagini fluide e un gameplay senza interruzioni senza alcuna sfocatura di movimento.

Ciò che distingue questo display è la sua aderenza allo standard VESA DisplayHDR 1000, garantendo una gamma dinamica di alta qualità. Con l'attenuazione locale a 576 zone, XV275KP3biipruzx offre neri profondi e colori vivaci, coprendo il 99% della gamma di colori AdobeRGB. Raggiungendo la precisione del colore con un valore Delta E inferiore a 2, questo display dà vita alle immagini con una precisione sorprendente.

XV275KP3biipruzx supporta anche AMD FreeSync Premium, fornendo grafica sincronizzata che elimina lo strappo e lo stuttering dello schermo. In grado di visualizzare ben 1.07 miliardi di colori, questo display offre una luminosità di picco di 1,000 cd/m2 e un rapporto di contrasto dinamico di 100 milioni:1. Con ampi angoli di visione di 178 gradi sia in orizzontale che in verticale, XV275KP3biipruzx garantisce che i giocatori non perdano mai un dettaglio.

In termini di connettività, questo modello include due porte HDMI 2.1, una porta USB Type-C compatibile con un alimentatore da 90 W e una DisplayPort 1.4. Il supporto regolabile consente un intervallo di inclinazione da -5 a 25 gradi, rotazione da -25 a 25 gradi, capacità di rotazione e regolazione in altezza di 150 mm. Con una larghezza di 613.1 mm, una profondità di 267 mm, un'altezza di 587 mm e un peso di 6.72 kg, questo display combina funzionalità e stile.

Mentre il XV275KP3biipruzx ruba i riflettori, il modello XV275UP3biiprx non dovrebbe essere trascurato. È dotato di un pannello LCD VA e supporta una frequenza di aggiornamento leggermente superiore di 170 Hz, con un tempo di risposta di 2 ms. Come la sua controparte, aderisce allo standard VESA DisplayHDR 1000 e supporta AMD FreeSync Premium, offrendo esperienze di gioco fluide e coinvolgenti.

Dotato di 16.7 milioni di colori, XV275UP3biiprx offre la stessa luminosità, rapporto di contrasto dinamico e angoli di visione del XV275KP3biipruzx. Include due porte HDMI 2.1 e una DisplayPort 1.4, garantendo una connettività senza interruzioni. Il supporto regolabile offre una flessibilità simile e l'unità pesa leggermente meno, 6.32 kg.

In conclusione, i nuovi display LCD da gioco di Acer alzano il livello sia in termini di prestazioni che di design. Con funzionalità all'avanguardia e specifiche impressionanti, questi display promettono di rivoluzionare l'esperienza di gioco sia per gli appassionati che per i professionisti.