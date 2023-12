Il settore europeo dei lanci missilistici si trova ad affrontare nuove battute d'arresto: parti chiave mancanti e test interrotti

In una serie di battute d'arresto per il travagliato settore dei lanci europeo, secondo l'Agenzia spaziale europea (ESA), il volo finale del razzo italiano Vega è stato rinviato a causa della mancanza di parti cruciali, mentre l'ultimo test del nuovo Ariane 6 europeo è stato interrotto. Questi ritardi arrivano mentre l’Europa continua a lavorare per ripristinare l’accesso indipendente allo spazio dopo molteplici battute d’arresto nei suoi programmi spaziali.

Il test dello stadio superiore del razzo Ariane 6 è stato interrotto, ma l'ESA ha assicurato che non avrà alcun impatto sul lancio inaugurale previsto per la metà del 2024. Ariane 6 ha subito ripetuti ritardi e la versione Vega C del razzo è rimasta a terra a seguito di un fallimento nel lancio. Con solo una manciata di lanci rimasti per la versione originale di Vega, il decollo finale è stato ritardato dalla primavera del 2024 a settembre.

Si scoprì che le parti mancanti erano due grandi serbatoi di propellente per il razzo Vega. Funzionari dell'ESA hanno rivelato che i serbatoi erano stati trovati schiacciati e inutilizzabili in una discarica, insieme a rottami di metallo. Non essendoci serbatoi di riserva disponibili, si prevede di adattare serbatoi leggermente più grandi destinati al modello Vega C. Tuttavia, esiste qualche rischio associato al riutilizzo dei serbatoi di prova.

Le ragioni della scomparsa dei carri armati e il modo in cui sono finiti in una discarica rimangono un mistero. Nel frattempo, il test di accensione a caldo dello stadio superiore dell'Ariane 6 a Lampoldshauen, in Germania, è stato interrotto dopo soli due minuti dall'inizio della prova di accensione. Il produttore ArianeGroup sta attualmente indagando sui motivi dell'interruzione.

Nonostante queste battute d’arresto, l’ESA rimane ottimista riguardo al futuro dei suoi programmi di lancio di razzi. Il test del motore a lunga combustione condotto con successo nella Guyana francese il mese scorso ha permesso all'ESA di identificare una finestra di lancio nel 2024. Venerdì è previsto che un test di carico proceda come previsto.

Il settore spaziale europeo continua ad affrontare sfide, ma con determinazione e sforzi continui l’Europa mira a riconquistare la propria posizione nell’esplorazione spaziale e a garantire un accesso indipendente allo spazio.