Ritardato il lancio finale del razzo italiano e parti mancanti

Secondo l'Agenzia spaziale europea (ESA), il lancio finale del razzo Vega italiano è stato rinviato a causa della mancanza di componenti cruciali. Nel frattempo, anche un recente test del nuovo razzo europeo Ariane 6 è stato interrotto, segnando l’ultima battuta d’arresto per l’assediato settore dei lanci europeo.

Si prevede che il fallimento del test dello stadio superiore di Ariane 6 abbia un impatto sul lancio inaugurale previsto per la metà del 2024, ha affermato l'ESA, mentre si lavora per ripristinare l'accesso indipendente allo spazio dopo i ripetuti ritardi con Ariane 6 e l'incaglio del razzo Vega C .

Originariamente previsto per la primavera del 2024, il decollo finale di Vega è stato posticipato a settembre dopo che due serbatoi di propellente su quattro sono scomparsi da una fabbrica italiana. I funzionari dell'ESA hanno rivelato durante una conferenza stampa che i serbatoi sono stati successivamente ritrovati "schiacciati" e inutilizzabili in una discarica, insieme a rottami di metallo. I serbatoi mancanti verranno sostituiti con altri leggermente più grandi pensati per il modello Vega C.

Toni Toker-Nielsen, direttore dei trasporti dell'ESA, ha chiarito che i carri armati Vega perduti non sono stati rubati, ma non esiste una spiegazione chiara su come siano finiti in una discarica. Secondo l'agenzia spaziale francese, il razzo Vega funziona con propellente immagazzinato in quattro serbatoi sferici da 142 litri.

Il modello Vega C ha subito un guasto durante la sua seconda missione quasi un anno fa, provocando la distruzione di due satelliti per l'imaging. Si prevede di riprendere il volo tra metà novembre e metà dicembre 2024.

Per quanto riguarda Ariane 6, un test a fuoco caldo dello stadio superiore in Germania è stato interrotto due minuti dopo l'inizio del test. L'ESA ha riferito che il produttore ArianeGroup sta attualmente analizzando le ragioni dietro l'interruzione. Nonostante questa battuta d’arresto, non ci sono indicazioni che il volo inaugurale, previsto da metà giugno a fine luglio 2024, subirà ulteriori ritardi.

Questi recenti sviluppi sottolineano le sfide affrontate dal settore dei lanci in Europa. Tuttavia, con una tempistica rivista e soluzioni alternative in atto, resta la speranza di lanci di successo nel prossimo futuro.