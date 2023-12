Parti perse e test interrotti: battute d'arresto che affliggono il settore dei lanci spaziali in Europa

Riepilogo: Il settore europeo dei lanci spaziali si trova ad affrontare sfide poiché il volo finale del razzo Vega italiano è ritardato a causa della mancanza di parti cruciali, mentre l'ultimo test del nuovo Ariane 6 europeo è stato interrotto. Le parti mancanti del razzo Vega, due grandi serbatoi di propellente, sono stati trovati schiacciati e inutilizzabili in una discarica, costringendo i funzionari ad adattare serbatoi più grandi del modello Vega C per il decollo finale. Nel frattempo, il test dello stadio superiore dell’Ariane 6 si è concluso con un’interruzione a soli due minuti dall’inizio del test di lancio, anche se è improbabile che abbia un impatto sul lancio inaugurale a metà del 2024. Questa serie di battute d’arresto per l’Europa evidenzia la lotta in corso per ripristinare l’accesso indipendente allo spazio, a seguito dei ripetuti ritardi e fallimenti dei razzi Ariane 6 e Vega C.

In una sorprendente svolta degli eventi, parti cruciali del razzo Vega italiano sono misteriosamente scomparse, causando un ritardo nel suo volo finale. I serbatoi di propellente smarriti, scoperti in una discarica in uno stato schiacciato e inutilizzabile, hanno rappresentato una sfida significativa per l'Agenzia spaziale europea (ESA). Non riuscendo a trovare pezzi di ricambio, l'ESA ha deciso di modificare serbatoi leggermente più grandi del più recente modello Vega C. Toni Toker-Nielsen, direttore dei trasporti dell'ESA, ha confermato che i carri armati scomparsi non sono stati rubati ma non ha avuto spiegazioni su come siano finiti in una discarica.

In una nota a parte, il test dello stadio superiore del nuovo razzo europeo Ariane 6 ha dovuto affrontare un ostacolo inaspettato. Dopo soli due minuti dall'inizio della prova di fuoco, la prova è stata bruscamente interrotta. Sebbene le ragioni dell’interruzione siano attualmente analizzate dal produttore ArianeGroup, l’ESA rimane ottimista sul fatto che non ritarderà il lancio inaugurale previsto dell’Ariane 6 a metà del 2024.

La serie di battute d’arresto vissute dal settore europeo dei lanci spaziali evidenzia le sfide attuali affrontate dalla regione per riconquistare un accesso indipendente allo spazio. A causa dei ripetuti ritardi e guasti dei razzi Ariane 6 e Vega C, le agenzie spaziali europee sono sotto pressione per ripristinare l'affidabilità e l'efficienza dei loro programmi. Nonostante questi ostacoli, l’ESA è determinata a superare questi intoppi e a continuare a lavorare per garantire il successo del lancio delle missioni pianificate.