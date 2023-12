L'ESA affronta battute d'arresto con Vega Rocket e Ariane 6

L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha dovuto affrontare nuove sfide nelle sue operazioni di lancio nello spazio. Il volo finale del razzo Vega italiano è stato rinviato a causa della scomparsa di parti cruciali, mentre un recente test del nuovo razzo europeo Ariane 6 è stato interrotto. Queste battute d’arresto sono le ultime di una serie di problemi che affliggono il travagliato settore dei lanci in Europa.

I serbatoi di propellente smarriti del razzo Vega furono ritrovati “schiacciati” e inutilizzabili in una discarica, insieme a rottami di metallo. Poiché non sono disponibili serbatoi di riserva, l'ESA prevede di adattare serbatoi leggermente più grandi progettati per il modello più recente Vega C. Il lancio finale del razzo Vega originale è stato riprogrammato per settembre 2024.

Nel frattempo, il test a caldo dello stadio superiore del razzo Ariane 6 in Germania è stato interrotto a soli due minuti dall'inizio del test. Le ragioni dell'interruzione sono attualmente al vaglio del produttore ArianeGroup. Tuttavia, l’ESA ha affermato che è improbabile che il test interrotto ritarderà il volo inaugurale dell’Ariane 6, previsto per la metà del 2024.

Queste battute d’arresto arrivano in un momento critico per l’industria spaziale europea, mentre si sforza di riconquistare un accesso indipendente allo spazio. Il razzo Ariane 6 ha già subito numerosi ritardi e la variante Vega C è rimasta a terra a seguito di un fallimento nel lancio. Entrambi i razzi sono fondamentali per le future missioni spaziali dell'Europa e per i lanci di satelliti commerciali.

Nonostante queste sfide, l’ESA rimane ottimista riguardo ai progressi compiuti. L'agenzia ha condotto con successo test sui motori a lunga combustione e continua a perfezionare le sue capacità di lancio. Ripristinare l’accesso indipendente dell’Europa allo spazio è una priorità assoluta e l’ESA è impegnata a superare gli ostacoli che deve affrontare.

In conclusione, la scomparsa dei serbatoi di propellente del razzo Vega e il fallimento del test dello stadio superiore Ariane 6 evidenziano le difficoltà tuttora esistenti nel settore dei lanci in Europa. Tuttavia, l’ESA è determinata ad affrontare queste battute d’arresto e ad andare avanti con i suoi ambiziosi obiettivi di esplorazione spaziale.