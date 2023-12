Le sfide e le opportunità per gli investitori in un clima economico in cambiamento

L’inflazione e i tassi di interesse sono stati fonte di preoccupazione per gli investitori negli ultimi tempi. L’inizio della pandemia di Covid-19 ha comportato un cambiamento significativo nell’economia globale, portando a un’impennata dell’inflazione e ai successivi aumenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali di tutto il mondo. Tuttavia, il panorama attuale è caratterizzato da tassi di inflazione in calo mentre i tassi di interesse rimangono elevati, lasciando gli investitori sconcertati riguardo all’approccio migliore alla pianificazione finanziaria.

Laura Suter, responsabile della finanza personale presso AJ Bell, sottolinea l’importanza della diversificazione, della diffusione degli asset e della gestione della tolleranza al rischio quando si tratta di investire. Sebbene tassi di interesse più elevati possano offrire rendimenti interessanti sui risparmi, Suter sottolinea la necessità di considerare fattori come lo spostamento dei conti bancari per massimizzare i tassi di interesse. Questo processo è diventato più snello negli ultimi tempi. Inoltre, gli investitori si trovano ad affrontare il dilemma di trovare un equilibrio tra investimenti a lungo termine e risparmio di liquidità.

Emma Wall, responsabile dell’analisi e della ricerca sugli investimenti presso Hargreaves Lansdown, suggerisce che gli investimenti tendono a sovraperformare la liquidità su intervalli di tempo più lunghi. I dati storici indicano che investire può essere due volte più efficace rispetto a lasciare denaro in contanti su un orizzonte di 30 anni. D’altro canto, il risparmio a breve termine può essere utile per raggiungere gli obiettivi finanziari. Claire Exley, responsabile dei servizi patrimoniali di Nutmeg, consiglia di impostare addebiti diretti regolari su conti di risparmio come un modo per accumulare risparmi inconsciamente.

Investire, tuttavia, comporta una serie di sfide, soprattutto per quanto riguarda il rischio. L’emergere di azioni meme e di investimenti in criptovalute durante la pandemia ha comportato perdite significative per molti giovani investitori. Wall consiglia che gli investimenti a rischio più elevato sono più adatti a individui con una prospettiva a lungo termine che possono contribuire regolarmente ai propri portafogli di investimento. Exley osserva che dopo la pandemia gli investitori, indipendentemente dall’età, si sono orientati verso investimenti a basso rischio, dimostrando una preferenza per la visione a lungo termine e l’accettazione della volatilità a breve termine.

Indipendentemente dalla strategia di investimento scelta, è fondamentale ricordare i principi fondamentali dell’investimento. La diversificazione, la diffusione degli asset e la valutazione della tolleranza al rischio dovrebbero guidare tutte le decisioni di investimento. Le persone dovrebbero anche determinare le proprie priorità in base ai propri obiettivi finanziari, poiché non tutti gli individui possono permettersi di seguire i tradizionali consigli finanziari. È fondamentale trovare un equilibrio tra i vari impegni finanziari, come saldare i debiti, risparmiare per una proprietà, contribuire alla pensione e costruire un fondo di emergenza. Comprendendo i propri obiettivi, gli individui possono prendere decisioni informate sul risparmio e sull’investimento, tenendo a mente gli obiettivi sia a breve che a lungo termine.

In definitiva, un approccio globale che tenga conto delle circostanze personali e delle aspirazioni future può aiutare gli investitori ad affrontare le sfide e a sfruttare al massimo le opportunità offerte dal clima economico in continua evoluzione.