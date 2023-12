Il potere della fotografia naturalistica: catturare la bellezza e l'impatto del nostro mondo

Un'immagine accattivante ha la capacità di raccontare una storia avvincente, catturando l'essenza del nostro mondo naturale o esponendo l'impatto devastante degli esseri umani sull'ambiente circostante. Questo è il potere della fotografia naturalistica e ora i fan di tutto il mondo hanno l'opportunità di esprimere il proprio voto per il People's Choice Award di Wildlife Photographer of the Year.

L'ambito concorso, ospitato dal Museo di Storia Naturale di Londra e sostenuto da una giuria internazionale, apre al pubblico una sezione dove potrà scegliere la sua preferita tra una selezione di 25 straordinarie immagini. Queste immagini sono state scelte con cura tra quasi 50,000 proposte ricevute da 95 paesi diversi.

Tra le opzioni mozzafiato ci sono immagini che mettono in mostra le meraviglie della natura, come una coppia di lepri che sembrano baciarsi, un orso polare che riposa pacificamente su un iceberg e un orso grizzly eretto in un lago scintillante. Queste fotografie ci trasportano negli angoli incontaminati del nostro pianeta, ricordandoci la sua bellezza incontaminata.

Tuttavia, la selezione comprende anche immagini che mettono in luce l’impatto negativo dell’umanità. Un pinguino di Adelia che si avvicina a un pinguino imperatore e al suo pulcino ci ricorda il delicato equilibrio degli ecosistemi, mentre un'immagine sorprendente presenta una barra di vestiti realizzata con la pelliccia di grandi felini in via di estinzione, a simboleggiare la difficile situazione di queste maestose creature. Altre fotografie raffigurano una giovane volpe che fruga in un bidone della spazzatura traboccante a Londra e un elefante maschio che cammina a grandi passi attraverso un mucchio di spazzatura, un duro promemoria delle conseguenze delle nostre azioni.

La votazione per il People's Choice Award è ora aperta online fino al 31 gennaio. L'immagine vincitrice, insieme alle prime quattro, sarà annunciata a febbraio e esposta sia online che di persona al Museo di Storia Naturale.

La fotografia naturalistica non solo cattura la bellezza del nostro mondo, ma funge anche da potente strumento per sensibilizzare e ispirare all’azione. Attraverso queste fotografie possiamo acquisire una comprensione più profonda della fragilità del nostro ambiente e dell’importanza di preservarlo per le generazioni future. Lascia che la tua voce sia ascoltata e vota per l'immagine che risuona in te, sia che celebri lo splendore della natura o che evidenzi l'urgente necessità di cambiamento.