Il nuovo accordo di pagamento mostra la manovra strategica di Spotify

Con una svolta sorprendente degli eventi, il colosso dello streaming musicale Spotify si è assicurato una partnership unica e vantaggiosa con Google per i pagamenti basati su Android. Secondo una recente testimonianza nel processo Epic v. Google, Spotify è riuscita a negoziare un accordo in cui paga una commissione dello 0% quando gli utenti scelgono di acquistare abbonamenti tramite il proprio sistema di pagamento. Tuttavia, se gli utenti scelgono Google come processore di pagamento, Spotify paga solo una magra commissione del 4%.

Questo accordo si discosta in modo significativo dalla tariffa standard del 15% di Google, sfidando l'idea secondo cui tutti gli sviluppatori sono soggetti alle stesse tariffe. Sebbene Google avesse inizialmente tentato di mantenere riservati i dettagli di questo accordo, sostenendo che avrebbe potuto ostacolare le negoziazioni con altri sviluppatori di app in cerca di condizioni più favorevoli, ora è stato rivelato durante il processo.

Il programma User Choice Billing di Google, lanciato nel 2022, in genere riduce la commissione del Play Store di circa il 4% se gli sviluppatori utilizzano il proprio sistema di pagamento, portando la commissione a circa l'11%. Tuttavia, questo accordo spesso offre risparmi sui costi effettivi minimi o nulli per gli sviluppatori, poiché sono responsabili delle spese associate all’elaborazione dei pagamenti. Sebbene Google abbia sottolineato la flessibilità offerta dal suo programma, i risparmi sui costi sembrano essere meno significativi di quanto si credesse in precedenza.

La notevole popolarità di Spotify ha giocato un ruolo fondamentale nel garantire questo accordo “senza precedenti” e su misura. Testimoniando in tribunale, Don Harrison, responsabile delle partnership globali di Google, ha giustificato l'accordo affermando che la corretta funzionalità di Spotify tra i servizi Play e i servizi principali era cruciale per garantire la continua preferenza dei consumatori per i telefoni Android. Oltre a questo accordo di pagamento, sia Spotify che Google hanno impegnato 50 milioni di dollari ciascuno in un “fondo di successo”, dimostrando il loro investimento condiviso nel successo della partnership.

Sebbene non siano stati resi noti i nomi degli altri sviluppatori che beneficiano di tariffe più vantaggiose, è stato rivelato che Google ha offerto a Netflix una tariffa scontata di appena il 10% – un'offerta che è stata rifiutata dal colosso dello streaming. Di conseguenza, Netflix non offre più un'opzione di acquisto in-app su Android e non paga più alcuna commissione a Google per la distribuzione della sua app.

Quest’ultima mossa di Spotify non solo mostra il suo approccio proattivo alla gestione dei propri obblighi di pagamento, ma evidenzia anche il complesso panorama dell’economia degli app store. Assicurandosi un accordo che riduce significativamente il suo onere di pagamento, Spotify si è posizionata come un attore accorto nella battaglia in corso tra sviluppatori di app e giganti della tecnologia sulle commissioni.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è il programma User Choice Billing offerto da Google?

Il programma User Choice Billing di Google consente agli sviluppatori di app di utilizzare il proprio sistema di pagamento, riducendo le commissioni addebitate dal Google Play Store. In genere, questo programma riduce circa il 4% della tariffa standard del 15%, portandola a circa l'11%. Tuttavia, è importante notare che gli sviluppatori sono ancora responsabili delle spese di elaborazione dei pagamenti, il che potrebbe compensare qualsiasi potenziale risparmio sui costi.

2. In che modo Spotify è riuscita a garantire termini di pagamento più favorevoli con Google?

La notevole popolarità di Spotify e il potenziale impatto sulle vendite di telefoni Android hanno giocato un ruolo cruciale nella negoziazione del suo accordo di pagamento unico con Google. Ciò sottolinea il valore strategico che Spotify detiene per l'ecosistema di Google. Offrendo un accordo in cui Spotify paga una commissione dello 0% per gli abbonamenti elaborati attraverso il proprio sistema e solo del 4% se gli utenti scelgono Google come processore di pagamento, entrambe le parti hanno trovato un accordo reciprocamente vantaggioso.

3. Altri sviluppatori hanno ricevuto un trattamento simile da Google?

Sebbene Google abbia riconosciuto che altri sviluppatori potrebbero essersi assicurati tariffe più generose, si è astenuto dal nominare queste parti. Durante il processo è emerso che Google ha offerto a Netflix una tariffa scontata di appena il 10%, che la piattaforma di streaming ha rifiutato. Di conseguenza, Netflix non offre più un'opzione di acquisto in-app su Android e non paga alcuna commissione a Google per la distribuzione della sua app.