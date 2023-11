By

Gli chef credono da tempo che la chiave per una bistecca perfettamente condita sia salarla abbondantemente prima di rosolarla. Tuttavia, una nuova prospettiva del fisico George Vekinis sfida questa saggezza convenzionale. Vekinis, rinomato per il suo lavoro nel campo della ceramica e dei compositi avanzati, ha approfondito la scienza della cucina nel suo ultimo libro. Contrariamente alla credenza popolare, egli suggerisce che cuocere la bistecca al microonde prima di friggerla sia il segreto per un risultato delizioso e tenero.

In una recente intervista con il podcast Instant Genius, Vekinis ha spiegato perché sostiene questo metodo di cottura non convenzionale. Secondo lui, salare la bistecca prima di friggerla può effettivamente avere effetti negativi. Il sale possiede un'abilità osmotica che estrae l'acqua dalla carne, risultando in una consistenza più dura e meno appetibile. Cuocendo la bistecca al microonde prima di rosolarla, la carne conserva la sua umidità, garantendo un morso più succoso e tenero.

Sebbene questa prospettiva possa sorprendere molti, Vekinis sottolinea l’importanza di consentire alla bistecca di raggiungere la temperatura ambiente prima della cottura. Questo passaggio garantisce una cottura uniforme ed evita che la carne diventi dura. Cuocendo la bistecca nel microonde, il processo di riscaldamento iniziale viene accelerato, accelerando il passaggio dal freddo alla temperatura ambiente.

I critici potrebbero sostenere che cuocere una bistecca al microonde potrebbe comprometterne il sapore o provocare un pezzo di carne cotto in modo non uniforme. Tuttavia, Vekinis mantiene le sue scoperte, affermando che tecniche adeguate di condimento e rosolatura possono bilanciare eventuali piccole carenze nel processo di cottura al microonde. Inoltre, suggerisce di sperimentare diversi livelli di potenza e durata delle microonde per ottenere il livello di cottura desiderato.

FAQ:

D: È davvero necessario cuocere la bistecca nel microonde prima di friggerla?

R: Secondo il fisico George Vekinis, cuocere la bistecca nel microonde prima di friggerla può migliorarne la tenerezza e la succosità. Tuttavia, i metodi di cottura tradizionali possono ancora produrre risultati eccellenti con tecniche di condimento e rosolatura adeguate.

D: La cottura al microonde influisce sul sapore della bistecca?

R: Anche se alcuni potrebbero preoccuparsi dell'impatto della cottura al microonde sul sapore, Vekinis assicura che con un condimento e una rosolatura adeguati, qualsiasi potenziale perdita di sapore può essere ridotta al minimo.

D: Per quanto tempo la bistecca deve essere cotta al microonde?

R: La durata esatta del microonde dipenderà dallo spessore e dal grado di cottura desiderato della bistecca. Si consiglia di sperimentare diversi livelli di potenza e durate per ottenere il risultato perfetto.