EggBred porta panini per la colazione unici a Long Beach

EggBred, un amato punto vendita di panini per la colazione noto per il suo tipico pane al latte e l'attenzione alla qualità, aprirà la sua prima sede in franchising a Long Beach all'inizio del 2022. Il nuovo negozio, situato presso la torre Shoreline Gateway a Downtown, offrirà lo stesso menu come luogo di punta di La Habra.

Il successo di EggBred può essere attribuito al suo impegno per i dettagli e gli ingredienti deliziosi. Ad esempio, il ristorante crea internamente la propria salsiccia per la colazione utilizzando una speciale miscela di spalla di maiale, lardo di schiena, aglio ed erbe aromatiche italiane. Le patate sono pastellate alla birra per aggiungere un tocco di sapore in più.

EggBred non solo eccelle nella preparazione di panini per la colazione, ma offre anche una varietà di opzioni per il pranzo. Uno straordinario è il "Nashville Hottie", un petto di pollo al latticello impanato a mano con una crema spalmabile alla paprika affumicata, insalata di aceto di sidro, sottaceti all'aneto della fiera della contea, il tutto annidato in un panino al latte tostato. Il "Ribeye Steak & Egg" presenta un tenero ribeye, un uovo di media grandezza, una rucola condita al limone, cipolle caramellate e un chimichurri al pepe arrosto.

Oltre ai panini, EggBred ha recentemente aggiunto al suo menu sette burritos per la colazione. Il "Chili Con Carne Burrito" combina ribeye asada, chorizo ​​​​fatto in casa, patate in pastella di birra e altro ancora.

Per chi cerca alternative ai panini, EggBred serve muffin inglesi sfornati localmente che hanno le dimensioni di panini per hamburger, perfetti per uova Benedict personalizzabili. Altre opzioni includono toast con avocado e una deliziosa poutine per la colazione con patate croccanti, pollo con popcorn al latticello, sugo di salsiccia di campagna e altro ancora.

Sebbene EggBred abbia aperto i battenti durante i tempi difficili della pandemia di COVID-19, il suo concetto unico e le deliziose offerte hanno guadagnato rapidamente popolarità sui social media. I video Instagram del marchio di panini imbottiti e tuorli d'uovo appiccicosi hanno rapidamente raccolto migliaia di visualizzazioni.

EggBred prevede di aprire altre 10 sedi in franchising nei prossimi anni, soddisfacendo gli amanti della colazione in tutto il paese. La sede di Long Beach, che aprirà a fine gennaio o inizio febbraio, mira a fornire alla comunità opzioni per la colazione guidate dallo chef, saporite e da asporto.

Segui EggBred su Instagram per gli aggiornamenti sul prossimo negozio di Long Beach. La torre Shoreline Gateway, situata al 777 E. Ocean Boulevard, promette di essere la sede perfetta per le innovative e deliziose creazioni per la colazione di EggBred.