Delizie di pesce in arrivo nell'Illinois: Cousins ​​Maine Lobster si espande

Gli amanti del pesce in Illinois hanno qualcosa di cui rallegrarsi poiché Cousins ​​Maine Lobster, un rinomato ristorante di aragosta, è pronto ad aprire più sedi nello stato. Inoltre, introdurranno cinque camion di cibo nella Terra di Lincoln. Questa espansione porta con sé una serie di deliziose offerte che stuzzicheranno le papille gustative e introdurranno gli abitanti dell'Illinois ai sapori degli autentici frutti di mare del Maine.

Il comunicato stampa afferma che il primo camion di cibo sarà operativo all'inizio del 2024, offrendo voci di menu esclusive come involtini di aragosta del Maine, formaggio alla griglia con aragosta, tacos di aragosta e zuppa di vongole del New England. Questa entusiasmante impresa mira a offrire un'esperienza culinaria unica alla gente dell'Illinois, espandendosi oltre le loro opzioni tradizionali.

I cugini Maine Lobster sono diventati famosi non solo per i loro deliziosi frutti di mare, ma anche per le loro apparizioni nello show televisivo Shark Tank. Iniziata come un unico camion di cibo, la catena è ora cresciuta fino ad avere più sedi in tutto il paese. Questa espansione nell'Illinois è una testimonianza del loro successo e della loro capacità di affascinare gli amanti del pesce ovunque vadano.

In uno stato in cui le opzioni di pesce sono limitate, Cousins ​​Maine Lobster mira a riempire un vuoto e fornire ai residenti piatti di pesce autentici e di alta qualità. Sebbene Red Lobster possa essere il loro principale concorrente, Cousins ​​Maine Lobster offre un'alternativa fresca e unica che piacerà sicuramente agli appassionati di pesce.

Anche se l'attenzione iniziale sarà nell'area di Chicagoland, c'è speranza che i camion di cibo alla fine espandano la loro portata nell'Illinois centrale, dando ai residenti l'opportunità di indulgere nella gamma completa di offerte di Cousins ​​Maine Lobster.

Prepara le tue papille gustative, Illinois, perché Cousins ​​Maine Lobster sta portando il gusto della costa a portata di mano. Preparati a provare i sapori del Maine con le loro deliziose voci di menu e immergiti in un'esperienza di pesce come nessun'altra.