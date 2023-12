DeepMind utilizza l'intelligenza artificiale per prevedere milioni di nuovi cristalli

Secondo un recente articolo su Nature, Google DeepMind ha sviluppato uno strumento di intelligenza artificiale (AI) chiamato GNoME (Graph Networks for Materials Exploration) in grado di prevedere nuove strutture cristalline. Utilizzando le librerie esistenti di strutture chimiche, GNoME ha generato 2.2 milioni di nuove strutture cristalline precedentemente sconosciute alla scienza.

Per convalidare queste previsioni, DeepMind ha collaborato con ricercatori dell’Università della California, Berkeley. Sono stati in grado di sintetizzare 41 dei 58 composti previsti in poco più di due settimane. Inoltre, da quando è stata condotta la ricerca, sono stati prodotti oltre 700 altri cristalli da vari gruppi.

DeepMind ha reso pubblicamente disponibile un sottoinsieme delle strutture più stabili, per un totale di 381,000 cristalli, affinché altri laboratori possano indagare ulteriormente. Tra queste strutture ci sono migliaia di cristalli che hanno il potenziale per la superconduttività, dove le correnti elettriche scorrono con resistenza pari a zero, così come centinaia di potenziali conduttori di ioni di litio che potrebbero essere utilizzati nelle batterie.

Sebbene il lavoro di DeepMind sia impressionante, gli scienziati sottolineano che questo è solo l’inizio dell’esplorazione in questo campo. Lo strumento di intelligenza artificiale si è concentrato sui cristalli che si formano in condizioni specifiche e i cristalli sono solo un sottoinsieme del vasto universo dei materiali. Aron Walsh, scienziato dei materiali presso l’Imperial College di Londra, ha osservato che il numero di cristalli potenzialmente producibili che incorporano solo quattro elementi chimici potrebbe essere di circa 32 trilioni.

Non è chiaro se qualcuno dei 2.2 milioni di nuovi cristalli previsti da DeepMind sarà utile. Tuttavia, le tecniche utilizzate in questa ricerca hanno un valore significativo. Oltre a suggerire nuovi cristalli, l’intelligenza artificiale può anche aiutare a scoprire regole sconosciute che governano la formazione dei cristalli. Inoltre, comprendere la formazione dei cristalli potrebbe risparmiare ai ricercatori il laborioso processo di sintesi manuale di ciascun materiale.

In conclusione, lo strumento AI di DeepMind ha previsto con successo milioni di nuove strutture cristalline. Anche se le applicazioni pratiche di queste strutture cristalline devono ancora essere determinate, le conoscenze acquisite da questa ricerca potrebbero avere implicazioni di vasta portata sia per l’esplorazione dei materiali che per la comprensione della formazione dei cristalli.