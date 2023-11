Il nuovo gioco dei veterani degli MMO mira a rivoluzionare l'interazione e la proprietà dei giocatori

Un team di veterani MMO esperti, tra cui Jeffrey Butler, uno dei produttori originali di EverQuest, sta attualmente sviluppando un nuovo ambizioso gioco online chiamato Avalon. Il progetto non solo promette di abbracciare più ambientazioni e generi, ma utilizza anche una tecnologia IA all'avanguardia per migliorare l'interazione del giocatore e la creazione del personaggio. Inoltre, mira a rivoluzionare il concetto di proprietà degli asset attraverso l’implementazione di un’autenticazione simile alla blockchain.

Con un team composto da sviluppatori esperti che hanno lavorato su titoli importanti come World of Warcraft, Call of Duty, Elden Ring e Diablo, Avalon ha raccolto un'attenzione significativa nel settore dei giochi. La caratteristica distintiva del gioco è la sua capacità di passare senza soluzione di continuità tra varie ambientazioni e generi, consentendo ai giocatori di contribuire alla sua tradizione unica e alla sua narrativa generale.

Dietro le quinte, Avalon utilizza strumenti avanzati di intelligenza artificiale per facilitare la creazione e l'interazione dei personaggi. Ad esempio, utilizza lo strumento Popul8, un potente sistema di generazione procedurale in grado di produrre una vasta moltitudine di modelli di personaggi non giocanti (NPC). Inoltre, Inworld AI funge da ChatGPT integrato per gli NPC, generando dialoghi e infondendo ai personaggi personalità distinte in base alle istruzioni degli sviluppatori.

Dopo aver visto il trailer teaser, Avalon potrebbe sembrare un'esperienza MMO banale, piena di sequenze di combattimento insignificanti che vanno dal gioco di spada fantasy alle battaglie fantascientifiche con i mech. Tuttavia, un esame più attento rivela scorci di costruzioni di case e città in stile Sims, suggerendo il potenziale di uno sviluppo guidato dai giocatori.

Forse l’aspetto più intrigante di Avalon risiede nella sua implementazione di un’economia virtuale e della “sovranità digitale”. I giocatori avranno la possibilità di possedere risorse e mondi all'interno del gioco, con la caratteristica aggiuntiva di poterli trasferire tra diversi giochi e piattaforme. Questo trasferimento di proprietà è autenticato da Avalon attraverso l'uso della tecnologia blockchain, fornendo ai giocatori un mezzo sicuro e verificabile per verificare le risorse digitali.

Anche se l’idea di costruire un metaverso e integrare la tecnologia blockchain può sembrare ambiziosa, è importante affrontare tali obiettivi con scetticismo. Tuttavia, il team di sviluppo di Avalon è determinato a offrire un'esperienza che consenta ai giocatori di modellare il mondo di gioco secondo i loro desideri. Solo il tempo dirà se Avalon riuscirà a superare i fallimenti dei tentativi precedenti e a rivoluzionare il genere MMO come lo conosciamo.

FAQ

D: Cos'è Avalon?

Avalon è un gioco online di prossima uscita sviluppato da un team di veterani degli MMO. Ha lo scopo di fornire ai giocatori un'esperienza di gioco dinamica e coinvolgente che abbraccia vari generi e ambientazioni, consentendo loro di contribuire all'evoluzione della tradizione e della narrativa del gioco.

D: In che modo Avalon utilizza la tecnologia AI?

Avalon utilizza strumenti di intelligenza artificiale, come Popul8, uno strumento di creazione di personaggi per la generazione procedurale, e Inworld AI, un ChatGPT integrato, per migliorare la creazione dei personaggi e l'interazione all'interno del gioco. Questi sistemi basati sull'intelligenza artificiale generano diversi modelli, dialoghi e personalità di NPC in base alle richieste degli sviluppatori.

D: Cosa distingue Avalon dagli altri MMO?

Avalon si distingue per aver incorporato un’economia virtuale e una “sovranità digitale”. I giocatori hanno la possibilità di possedere risorse e mondi all'interno del gioco, con la caratteristica aggiuntiva di trasferirli tra diversi giochi e piattaforme, grazie al sistema di autenticazione di Avalon che utilizza la tecnologia blockchain.

D: In che modo Avalon mira a rivoluzionare l'interazione dei giocatori?

Avalon mira a consentire ai giocatori di modellare il mondo di gioco secondo i loro desideri. Attraverso lo sviluppo guidato dai giocatori e la possibilità di possedere e trasferire risorse, i giocatori possono contribuire attivamente all'evoluzione della narrativa e modellare l'esperienza di gioco complessiva.