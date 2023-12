La fine di un'era: inizia la demolizione dell'iconico ristorante del 94° squadrone aeronautico

By

Dopo quasi 50 anni di attività, l'amato ristorante del 94° Squadrone Aero dell'aeroporto di Van Nuys ha chiuso i battenti e ora rischia la demolizione. Il ristorante ricoperto di edera, noto per i suoi incantevoli giardini e la vista sulla pista di atterraggio, è stato inaugurato nel novembre 1973 e ufficialmente chiuso il 20 maggio 2022. Una dichiarazione sul sito web del ristorante esprime gratitudine ai clienti fedeli e alla comunità aeronautica per il loro supporto nel corso degli anni.

Fondato dal pilota della Seconda Guerra Mondiale David Tallichet, il ristorante del 94° Aero Squadron faceva parte della Specialty Restaurants Corporation, che comprendeva altri stabilimenti importanti come il Proud Bird vicino a LAX. La visione di Tallichet era quella di trasportare gli ospiti indietro nel tempo in un castello francese "bombardato", combinando un'esperienza culinaria unica con l'amore per l'aviazione.

Tuttavia, l'era del ristorante è giunta al termine poiché le squadre di demolizione lavorano allo smantellamento della struttura. Rimane solo la famosa 94a insegna, che serve come ultimo ricordo della presenza dell'iconico ristorante. Al suo posto verrà costruito un edificio industriale, che segnerà la fine di un'era per la comunità dell'aeroporto di Van Nuys.

La chiusura del ristorante del 94° Squadrone Aero lascia un vuoto nel panorama aeronautico locale. Per decenni, i clienti potevano godersi un pasto mentre guardavano gli aerei partire e atterrare a pochi passi di distanza. È stato un luogo di ritrovo per gli appassionati di aviazione, i piloti e la gente del posto, creando ricordi e forgiando connessioni.

Mentre avviene la demolizione, la comunità aeronautica rimane con bei ricordi del ristorante del 94° Aero Squadron e del ruolo che ha svolto nell'arricchire l'esperienza dell'aeroporto di Van Nuys. Mentre un nuovo edificio industriale rimodellerà il paesaggio, lo spirito dell'iconico ristorante continuerà a vivere nel cuore di coloro che ne hanno apprezzato la storia e l'atmosfera.