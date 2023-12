I vigneti Baldwin chiudono dopo 42 anni di successo: un affettuoso addio

By

Baldwin Vineyards, un'amata azienda vinicola a conduzione familiare a Pine Bush, New York, ha fatto lo straziante annuncio che chiuderà dopo 42 anni di attività. La notizia è stata condivisa sulle loro piattaforme di social media, dove hanno espresso la loro gratitudine per il sostegno incrollabile e la lealtà che hanno ricevuto dai loro clienti nel corso degli anni.

La proprietaria Wendy Baldwin-Landolina ha condiviso in una dichiarazione che la decisione di chiudere è stata difficile, ma è stata presa per dare priorità al trascorrere più tempo con la famiglia e gli amici. L'ultimo giorno di attività del vigneto sarà il 31 dicembre, quando diranno un affettuoso addio ai loro devoti patroni.

Per commemorare la loro presenza di lunga data nella Valle dell'Hudson, Baldwin Vineyards ha programmato un fine settimana di addio il 16 e 17 dicembre, offrendo musica dal vivo, sconti fino al 35%, finger food, aste di vino e premi. Questo evento mira a offrire ai propri clienti un'ultima opportunità per brindare, creare ricordi preziosi e dire addio alla Baldwin Winery in una celebrazione piena di nostalgia.

Nel corso degli anni di attività, Baldwin Vineyards è diventata famosa per il suo eccezionale vino alla fragola, un inno ai generosi prodotti della regione. Hanno svolto un ruolo significativo nella scena vinicola locale, offrendo ai visitatori un'esperienza deliziosa nella pittoresca contea di Ulster.

Sebbene la loro chiusura sia senza dubbio una perdita per gli appassionati di vino e gli escursionisti nella Valle dell'Hudson, i ricordi condivisi e l'impatto che hanno avuto sulla comunità rimarranno. L'eredità di Baldwin Vineyards verrà portata avanti attraverso i momenti più cari e le bottiglie di vino che i clienti hanno raccolto nel corso degli anni.

Per ulteriori informazioni sui loro eventi di addio e per conoscere i loro vini, visitare baldwinvineyards.com.