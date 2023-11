Tubi di lava: il potenziale nascosto per le basi sulla Luna e su Marte

By

I tubi e le camere di lava sono diventati un punto focale di interesse per potenziali future basi sulla Luna e su Marte. Queste formazioni naturali offrono una preziosa protezione contro le radiazioni, le temperature estreme e persino gli impatti dei meteoriti. L’esplorazione di queste strutture sotterranee potrebbe aprire un mondo di possibilità per la colonizzazione umana oltre la Terra.

Contrariamente alla credenza popolare, i vulcani stessi non sono la principale fonte di attività vulcanica su un pianeta. L'azione vera e propria avviene sotto la superficie, sotto forma di camere magmatiche. Queste camere contengono una miscela di magma, cenere e gas, che alla fine erutta sulla superficie del pianeta o della luna. Tuttavia, ciò che rimane nascosto alla vista è l’intricata rete di tubi e camere di lava creati da questa attività vulcanica.

I tubi di lava sono essenzialmente tunnel formati dal movimento della roccia liquida. A volte, la lava defluisce, lasciando dietro di sé caverne o tubi vuoti. Nel corso del tempo, una sezione crollata del tetto, nota come lucernario, può fornire un comodo accesso a queste strutture sotterranee. L'esistenza di tubi di lava è ben documentata sulla Luna e ha suscitato l'interesse degli esploratori lunari.

Ma non è solo la Luna a vantare tubi di lava. Immagini recenti catturate dal Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA rivelano la presenza di un tubo di lava nella regione di Hephaestus Fossae su Marte. Hephaestus Fossae è un complesso sistema di canali e avvallamenti, collegato al vicino centro vulcanico Elysium. Si ritiene che l'acqua di disgelo derivante da un evento di impatto possa aver avuto un ruolo nella formazione di questo intrigante paesaggio.

Il potenziale per l’utilizzo dei tubi di lava come futuri habitat umani è immenso. Marte, ad esempio, sperimenta radiazioni superficiali molto più intense rispetto alla Terra, rendendo la spessa roccia sovrastante uno scudo ideale. Le escursioni termiche estreme su Marte, che vanno da 20°C a -152°C, possono essere mitigate anche dall'ambiente protettivo di un tubo di lava.

Mentre le attuali missioni su Marte si concentrano sulla ricerca di segni di vita passati o presenti, l’esplorazione dei tubi di lava rimane una prospettiva avvincente per il futuro. La Cina ha già espresso l’intenzione di esplorare i tubi di lava lunari e potenzialmente stabilire una base al loro interno. Questo lavoro pionieristico potrebbe aprire la strada a sforzi simili su Marte.

Il tubo lavico nella regione delle Fosse di Efesto rappresenta un'opportunità unica di esplorazione. Potrebbe servire come punto di partenza ideale per studiare la fattibilità della costruzione di basi stabili a lungo termine lontano dalla Terra. Mentre continuiamo il nostro viaggio alla scoperta, i tubi di lava rappresentano la chiave per sbloccare il potenziale nascosto dei nostri vicini planetari.

FAQ

D: Cosa sono i tubi di lava?

R: I tubi di lava sono tunnel o grotte naturali formati dal movimento della roccia liquida, tipicamente generata dall'attività vulcanica.

D: Perché i tubi di lava sono considerati per le basi sulla Luna e su Marte?

R: I tubi di lava offrono protezione dalle radiazioni, dalle temperature estreme e dagli impatti dei meteoriti, rendendoli potenziali siti per futuri habitat umani.

D: Qual è il significato del tubo di lava nella regione di Hephaestus Fossae su Marte?

R: Il tubo di lava scoperto a Hephaestus Fossae offre un'opportunità per un'esplorazione approfondita e la potenziale creazione di una base stabile su Marte.

D: Ci sono missioni in corso per esplorare i tunnel di lava?

R: Mentre le attuali missioni su Marte si concentrano principalmente sulla ricerca di segni di vita, la Cina ha espresso l’intenzione di esplorare i tubi di lava lunari, ponendo le basi per potenziali future missioni su Marte.