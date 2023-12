L'etichetta si evolve: come stanno cambiando le tradizioni natalizie del sud

Nel mondo delle tradizioni natalizie, è noto da tempo che i meridionali si attengono alle regole. Tuttavia, con il cambiare dei tempi, cambiano anche i costumi e l’etichetta che un tempo governavano le festività. Anche se alcune regole convenzionali dell’etichetta potrebbero non essere più applicabili nelle famiglie del Sud del 21° secolo, i valori fondamentali di mostrare apprezzamento e rispetto rimangono intatti.

Il reverendo dottor August Abbott, esperto di etichetta, spiega che le tradizioni possono andare perdute per vari motivi: dimenticarle, cambiamenti sociali o semplicemente non preoccuparsene più. Ma c’è un’altra ragione che dovremmo considerare: alcune regole potrebbero cadere per fare spazio a modi più efficaci di esprimere amore e gentilezza durante le festività natalizie.

Secondo Maralee McKee, il cuore delle vacanze è l'amore in azione. Che si tratti di condividere un pasto, fare o ricevere regali, aiutare chi è nel bisogno o essere generosi con tempo e gratitudine, queste espressioni d'amore non passeranno mai di moda.

Sebbene esistano alcune regole di etichetta senza tempo che non svaniranno mai, gli esperti suggeriscono che alcune tradizioni possono essere più flessibili nel mondo di oggi. I posti a sedere assegnati durante le cene formali hanno lasciato il posto a un approccio più rilassato, con posti a sedere all'aperto che incoraggiano la socializzazione e un'atmosfera rilassata. Il tavolo dei bambini, un tempo punto fermo delle riunioni festive, potrebbe ora aver bisogno di essere rivalutato man mano che gli ospiti più piccoli invecchiano. Ospitare un pasto multigenerazionale può creare ricordi duraturi per l’intera famiglia.

L'uso della porcellana fine non è più un requisito per i pasti festivi. Gli host sono liberi di scegliere il proprio livello di formalità, sia che ciò significhi utilizzare porcellane antiche o optare per comodi piatti di carta. Allo stesso modo, i codici di abbigliamento festivi sono diventati più casual, consentendo agli ospiti di vestirsi in un modo che rifletta il tono dell'evento piuttosto che seguire rigorosamente le norme tradizionali.

Anche la tradizione di inviare biglietti di auguri ha cominciato a cambiare. Con l’avvento della tecnologia, metodi alternativi per inviare auguri affettuosi sono diventati più diffusi. Che si tratti di carte tradizionali, email o e-card, la scelta è personale e accettabile.

Infine, la cronologia della decorazione è cambiata per molte generazioni più giovani. La vecchia regola di aspettare fino a dopo il Ringraziamento non è più vera, poiché i Millennial e la Generazione X spesso iniziano prima le decorazioni natalizie.

Man mano che le tradizioni si evolvono, l’attenzione al rispetto e alla gratitudine rimane al centro dell’etichetta natalizia del Sud. La chiave è trovare un equilibrio tra onorare il passato e accogliere i cambiamenti del presente.