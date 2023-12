L’emergenza chimica a La Porte richiede rifugio sul posto

Riepilogo: Un'emergenza chimica presso ALTIVIA Specialty Chemicals a La Porte, in Texas, ha portato all'emissione di un ordine di ricovero sul posto, successivamente revocato. Otto persone sono state ricoverate in ospedale a causa dell'esposizione ma erano in condizioni stabili. La causa dell’emergenza è stata la liberazione chimica di fosgene.

Lunedì pomeriggio La Porte, in Texas, ha dovuto affrontare un’emergenza chimica, spingendo le autorità a emettere un ordine di ricovero sul posto. L'ordinanza era in vigore da circa un'ora prima che fosse revocata, portando sollievo ai residenti. La causa dell'emergenza è stata identificata in un rilascio chimico di fosgene, secondo l'ufficio per la gestione delle emergenze.

Funzionari degli uffici del giudice Lina Hildago hanno confermato che otto persone sono state trasportate negli ospedali dopo essere state esposte alla sostanza chimica presso ALTIVIA Specialty Chemicals. Fortunatamente, tutti e otto sarebbero risultati in condizioni stabili dopo aver lasciato la struttura. Le squadre di emergenza hanno risposto prontamente per gestire la situazione e, quando la minaccia si è attenuata, hanno iniziato a smobilitare. Il monitoraggio precauzionale continua ad essere eseguito dall'Harris County Pollution Control.

ALTIVIA Specialty Chemicals ha rilasciato una dichiarazione in cui riconosce l'incidente. Hanno segnalato la rottura di un dispositivo di rilascio della pressione nella loro struttura di La Porte, con conseguente rilascio di fosgene. Nonostante vi fossero indicazioni che i vapori potessero essersi diffusi oltre la linea di recinzione meridionale dell'impianto, ALTIVIA ha assicurato che i suoi processi sono stati interrotti e che il rilascio è stato contenuto. Per fortuna nella loro struttura non si sono registrati feriti.

Il fosgene, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, è un gas velenoso che può causare gravi difficoltà respiratorie e altre complicazioni di salute in caso di esposizione. La sicurezza dei dipendenti, delle comunità vicine e dell'ambiente rimane una priorità assoluta per ALTIVIA poiché lavora a stretto contatto con la città di La Porte, la contea di Harris e altre autorità competenti per affrontare la situazione.

La pronta risposta e il successo del contenimento dell’emergenza chimica testimoniano il coordinamento e la diligenza delle squadre di gestione dell’emergenza coinvolte. Man mano che le indagini continuano, le misure di sicurezza verranno riviste e rafforzate per prevenire incidenti simili in futuro.