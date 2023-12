By

Cerchi alimenti ricchi di fibre da integrare nella tua dieta? Trader Joe's ti copre. Ecco i 15 migliori alimenti ricchi di fibre che puoi trovare da Trader Joe's:

1. Fiocchi d'avena: versatili e ricchi di fibre, i fiocchi d'avena sono perfetti per una ricca colazione o barrette di cereali fatte in casa.

2. Lenticchie: un'ottima fonte di proteine ​​e fibre di origine vegetale, le lenticchie possono essere aggiunte a zuppe, insalate o trasformate in hamburger di lenticchie.

3. Semi di Chia: questi minuscoli semi sono un concentrato di fibre e possono essere aggiunti a frullati, yogurt o farina d'avena.

4. Pane integrale: Trader Joe's offre una varietà di pane integrale ricco di fibre e sostanze nutritive essenziali.

5. Mandorle: un'ottima opzione per uno spuntino, le mandorle non sono solo ricche di fibre ma anche ricche di grassi e proteine ​​sani.

6. Fagioli neri: versatili e ricchi di fibre, i fagioli neri possono essere aggiunti alle insalate, ai tacos o utilizzati come base per hamburger vegetariani.

7. Popcorn: sorprendentemente, i popcorn sono una buona fonte di fibre e Trader Joe's offre una varietà di opzioni, comprese le versioni biologiche e leggermente salate.

8. Orzo perlato: usa l'orzo perlato nelle zuppe, negli stufati o come alternativa al riso per aumentare l'apporto di fibre.

9. Broccoli: non solo ricchi di fibre, ma anche ricchi di vitamine e minerali. Gustatelo al vapore, arrosto o aggiunto alle patatine fritte.

10. Avocado: l'avocado non è solo ricco di grassi sani, ma contiene anche una buona quantità di fibre. Aggiungilo alle insalate, ai panini o usalo come condimento per i toast.

11. Quinoa: un cereale senza glutine ricco di proteine ​​e fibre, la quinoa è un'ottima base per insalate e ciotole.

12. Lamponi: tra i frutti più ricchi di fibre, i lamponi sono uno spuntino perfetto o un'aggiunta allo yogurt e alla farina d'avena.

13. Piselli: i piselli surgelati di Trader Joe sono un modo conveniente per aggiungere fibre ai tuoi pasti.

14. Patate dolci: ricche di fibre, vitamine e minerali, le patate dolci sono versatili e possono essere preparate in numerosi modi.

15. Edamame: questi giovani semi di soia non sono solo ricchi di proteine ​​ma anche di fibre. Gustateli come spuntino o aggiungeteli ai vostri pasti per una carica ricca di proteine.

Incorporare questi alimenti ricchi di fibre di Trader Joe's nella tua dieta può contribuire a una migliore salute dell'apparato digerente e al benessere generale. Ricordatevi di aumentare gradualmente l’apporto di fibre e di bere molta acqua per favorire la digestione. Buono shopping e sana alimentazione!