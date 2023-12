La città di New York incoraggia i trasporti alternativi durante l’allarme per la situazione di ingorgo

By

La città di New York esorta gli automobilisti a esplorare forme di trasporto alternative durante un allarme Gridlock di quattro giorni, dal martedì al venerdì. Con un afflusso previsto compreso tra 72,000 e 110,000 conducenti che passeranno ai trasporti di massa, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) sta evidenziando la capacità del sistema metropolitano di ospitare altri 2 milioni di persone.

Il presidente e amministratore delegato della MTA, Janno Lieber, assicura al pubblico che il servizio metropolitano è attualmente ai massimi livelli di qualità degli ultimi dieci anni. Questa iniziativa mira ad alleviare la congestione sulle strade della città e promuovere modalità di viaggio più efficienti e sostenibili.

Lo stallo, un termine usato per descrivere il completo blocco del traffico, in particolare nelle aree urbane densamente popolate, può avere effetti dannosi sull’ambiente, sui rifiuti di carburante e incidere sulla produttività. Incoraggiare residenti e visitatori a optare per il trasporto pubblico riduce il numero di auto sulla strada, minimizzando l’inquinamento atmosferico e creando un flusso di traffico più fluido.

I prossimi giorni di Gridlock Alert, previsti dal 12 al 15 dicembre, rappresentano un'opportunità per i newyorkesi di sperimentare l'efficienza e la comodità dei trasporti pubblici. Abbracciando modalità di viaggio alternative, gli individui non solo contribuiscono a ridurre la congestione, ma dimostrano anche il loro impegno per un futuro più verde.

