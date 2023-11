Nuova funzionalità di gioco rivelata in Escape from Tarkov: Vaulting

I giocatori del gioco FPS multiplayer Escape from Tarkov aspettavano con impazienza l'aggiunta di una nuova funzionalità di gioco e sembra che le loro preghiere siano state esaudite. Dopo sei anni dalla fase di test alpha, lo sviluppatore Battlestate Games ha svelato il volteggio come nuovo metodo di attraversamento che consente ai giocatori di arrampicarsi sugli ostacoli nel gioco.

Il volteggio, come definito nei videogiochi, è l'atto di manovrare rapidamente oltre le barriere basse come recinzioni, tavoli e cancelli. Non solo consente ai giocatori di navigare in aree disordinate in modo efficiente, ma aggiunge anche un elemento visivamente accattivante al gameplay. Sebbene il volteggio sia una caratteristica comune in molti giochi, in Tarkov era assente, fino ad ora.

Durante un recente live streaming, Battlestate Games ha mostrato clip di gioco che dimostrano la nuova mossa di volteggio in azione. Sebbene non sia stata fornita alcuna data di rilascio specifica, la funzionalità sembra essere a buon punto e la sua inclusione ha generato un notevole entusiasmo all'interno della comunità.

"Questo è ENORME", ha esclamato Dmitri Ogorodnikov, capo delle pubbliche relazioni di Battlestate, in un tweet, esprimendo il suo entusiasmo per l'aggiunta. Sebbene lo scetticismo iniziale sia stato accolto con dubbi sull'importanza della nuova funzionalità, queste preoccupazioni sono state rapidamente oscurate dal fervore mostrato dai giocatori.

Non solo il tweet di Battlestate sul volteggio ha raccolto oltre 5,000 Mi piace, superando il coinvolgimento di qualsiasi altro tweet del live streaming, ma anche i giocatori su Reddit hanno espresso genuino entusiasmo. Anche se ci sono state critiche e commenti sarcastici, la risposta complessiva è stata positiva ed entusiasta, con i giocatori che attendono con impazienza la navigazione più fluida che il volteggio porterà nel gioco.

Un giocatore su Reddit, kentrak, ha condiviso la sua eccitazione, affermando: "Non mentirò, questa è una delle cose che non vedevo l'ora di vedere di più sulla tabella di marcia, anche se sembra relativamente semplicistico. Rende le cose molto più fluide quando funziona. Altri hanno suggerito potenziali miglioramenti, come la regolazione dell’altezza del salto e l’incorporazione della meccanica del peso.

Essendo un estraneo alla comunità di Tarkov, è piacevole testimoniare il genuino impegno e l'attesa che circonda l'introduzione del volteggio. Anche se potrei non comprenderne appieno la portata, è evidente che questa nuova funzionalità di gioco ha un grande significato ed entusiasmo per i giocatori di Escape from Tarkov.

FAQ

1. Cos'è il volteggio nei videogiochi?

Il volteggio è una meccanica trasversale nei videogiochi che consente ai giocatori di arrampicarsi o saltare rapidamente ostacoli bassi, come recinzioni, tavoli o cancelli. Consente una navigazione più fluida e mantiene lo slancio in avanti nelle aree ingombre.

2. Quando sarà disponibile la funzione di scavalco in Escape from Tarkov?

La data di uscita per la funzione di salto in Escape from Tarkov non è stata ancora annunciata. Tuttavia, sulla base dei filmati di gioco mostrati da Battlestate Games, la funzionalità sembra essere a buon punto nello sviluppo.

3. Come stanno reagendo i giocatori all'aggiunta del volteggio nel gioco?

I giocatori hanno mostrato genuino entusiasmo ed entusiasmo per l'introduzione del volteggio in Escape from Tarkov. Sebbene esistano alcune critiche e sarcasmo, la risposta complessiva è stata positiva, con i giocatori che anticipano con impazienza la navigazione più fluida e il gameplay migliorato che porterà.