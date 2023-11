Centinaia di dipendenti di OpenAI chiedono le dimissioni del consiglio di amministrazione in seguito all'estromissione del CEO

Con un sorprendente colpo di scena, più di 500 dipendenti di OpenAI hanno chiesto le dimissioni del consiglio di amministrazione dell'azienda dopo l'inaspettata rimozione del CEO Sam Altman. Questo fine settimana tumultuoso ha visto anche Altman essere assunto da Microsoft, aumentando ulteriormente la tensione all'interno dell'organizzazione.

I dipendenti, in una lettera ottenuta dalla CNN, hanno accusato il consiglio di amministrazione di aver gestito male il licenziamento di Altman e di non aver fornito prove sufficienti per le loro affermazioni contro di lui. Hanno inoltre espresso insoddisfazione per le tattiche negoziali del consiglio e hanno messo in dubbio la loro competenza e il loro giudizio.

Per dimostrare la loro disapprovazione, i dipendenti hanno minacciato di unirsi ad Altman in Microsoft a meno che il consiglio non si dimettesse e reintegrasse Altman e Greg Brockman, l'ex presidente di OpenAI anch'egli rimosso. Tra i firmatari c'è Mira Murati, precedentemente designata come successore ad interim di Altman, e Ilya Sutskever, cofondatore e capo scienziato di OpenAI.

In seguito al tumulto pubblico causato dalla partenza di Altman, Sutskever ha pubblicato delle scuse su X affrontando il suo coinvolgimento nella crisi di leadership. Ha espresso rammarico per le sue azioni, sottolineando il suo impegno a riunire l'azienda e salvaguardarne i risultati.

Questo conflitto interno a OpenAI fa luce sull'incertezza che circonda il futuro dei tre membri del consiglio non dipendenti dell'azienda. La lettera dei dipendenti affermava inoltre che i membri del consiglio suggerivano che la distruzione dell'azienda sarebbe stata in linea con la missione di OpenAI di garantire i benefici dell'intelligenza artificiale generale per l'umanità, un'affermazione che ha ulteriormente intensificato il rimprovero dei dipendenti.

Inoltre, questo incidente evidenzia la lealtà e il supporto di cui Altman gode tra i dipendenti OpenAI, offrendo a Microsoft l’opportunità di trarre vantaggio dalla situazione. La lettera menzionava che Microsoft aveva assicurato ai dipendenti le posizioni disponibili all'interno dell'azienda.

Mentre questa storia continua a svilupparsi, resta da vedere come si svilupperà la crisi della leadership di OpenAI e se le richieste dei dipendenti verranno soddisfatte.

FAQ

1. Perché i dipendenti di OpenAI hanno chiesto le dimissioni del consiglio?

I dipendenti di OpenAI ritenevano che il consiglio avesse gestito male il licenziamento del CEO Sam Altman e non avesse fornito prove sufficienti per le loro accuse contro di lui. Hanno inoltre espresso insoddisfazione per le tattiche negoziali del consiglio e hanno messo in dubbio la loro competenza e il loro giudizio.

2. Chi sono alcune figure chiave coinvolte in questo incidente?

Sam Altman, ex CEO di OpenAI, è stato inaspettatamente rimosso dalla sua posizione. Anche Greg Brockman, l'ex presidente, era tra quelli rimossi dal consiglio. Mira Murati, inizialmente designata come successore ad interim di Altman, e Ilya Sutskever, cofondatore e capo scienziato di OpenAI, erano i firmatari della lettera dei dipendenti.

3. Qual è stata la risposta di Microsoft?

Microsoft ha assicurato ai dipendenti OpenAI che ci sono posizioni disponibili all'interno dell'azienda.

4. Come ha affrontato Ilya Sutskever il suo coinvolgimento nella crisi di leadership?

Dopo aver firmato la lettera dei dipendenti, Ilya Sutskever ha pubblicato delle scuse su X, esprimendo rammarico per la sua partecipazione alle azioni del consiglio e il suo impegno nella riunione dell'azienda.