I 5 migliori Chromebook per studenti sotto i 300 dollari

Se sei uno studente alla ricerca di un laptop conveniente ed efficiente, un Chromebook potrebbe essere la scelta perfetta per te. I Chromebook offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, il che li rende ideali per gli studenti con un budget limitato. Anche se potrebbero non avere tutte le funzionalità dei laptop tradizionali, i Chromebook eccellono nella navigazione web, nello streaming e nel controllo della posta elettronica. Sono anche compatibili con il cloud gaming, rendendoli una valida opzione per i giocatori occasionali.

Ecco i primi cinque Chromebook consigliati per gli studenti con meno di $ 300:

1) Lenovo 14e ($235): questo Chromebook si distingue per il suo eccellente rapporto caratteristiche/prezzo. Con un processore AMD A6, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, offre prestazioni soddisfacenti per le attività quotidiane. Il Lenovo 14e offre anche una varietà di porte, tra cui doppie porte USB 3.1, doppie porte USB-C, uno slot per blocco Kensington e un lettore di schede microSD.

2) Acer Chromebook 314 ($ 279): l'Acer Chromebook 314 è dotato di un processore Intel Celeron N4020, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria eMMC. Anche se potrebbe non essere adatto al gaming o al multitasking, offre una lunga durata della batteria fino a 10 ore.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (a partire da $ 285): ASUS Chromebook Flip CM3 è dotato di un chipset MediaTek MT8183 ottimizzato per Chrome OS. Vanta un fattore di forma compatto, un display IPS da 12 pollici con proporzioni 3:2 e un'impressionante durata della batteria di 16 ore. Supporta anche una penna stilo USI.

4) Lenovo Chromebook Duet ($ 300): il Lenovo Chromebook Duet può essere utilizzato sia come laptop che come tablet. Il display touchscreen da 10.1 pollici e il design portatile lo rendono perfetto per l'uso in movimento. Con un chipset MediaTek Helio P60T, offre una durata della batteria fino a 10 ore.

5) Samsung Chromebook 4+ ($ 300 con offerte): il Samsung Chromebook 4+ è dotato di un display da 15.6 pollici, che gli conferisce un vantaggio rispetto ad altri Chromebook. Offre configurazioni con 4 GB o 6 GB di RAM e fino a 64 GB di spazio di archiviazione. Tuttavia, è importante notare che per un SSD tradizionale con 128 GB di spazio di archiviazione, il prezzo aumenta fino a sfiorare i 400 dollari.

Questi Chromebook offrono prestazioni affidabili e soddisfano le esigenze degli studenti a un prezzo conveniente. Tuttavia, si consiglia di condurre ulteriori ricerche e di considerare le esigenze personali prima di prendere una decisione di acquisto.

