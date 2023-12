Quattro coppie accusate di sfruttamento dei bambini adottati

Quattro coppie nel centro del Michigan si trovano ad affrontare gravi accuse per il loro presunto coinvolgimento in un programma di adozione di bambini a scopo di lucro e per il successivo abuso su di loro. L'ufficio del procuratore generale del Michigan ha annunciato numerose accuse di abusi sui minori contro Joel e Tammy Brown, nonché Jerry e Tamal Flore, tutti residenti a DeWitt, Michigan.

Le accuse derivano da prove ottenute in relazione all'abuso di otto bambini che sono stati adottati dalle coppie a partire dal 2007. Ciascuno dei quattro adulti deve affrontare accuse separate, tra cui vari gradi di abuso su minori, associazione a delinquere finalizzata a commettere abusi su minori e omissione di denunciare gli abusi sui minori. La coppia Flore si trova ad affrontare la maggior parte delle accuse, tra cui diverse accuse di abusi sui minori di primo grado, che comportano una potenziale condanna all'ergastolo.

Le coppie sono accusate di aver cospirato per adottare bambini a scopo di lucro, con Joel Brown, un ex dipendente dell'agenzia di servizi per bambini del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani del Michigan, che usa la sua esperienza nelle indagini sugli abusi sui minori per evitare di scoprire gli abusi in corso nella sua casa. e quello dei Flores.

Gli abusi subiti da questi bambini adottati erano mascherati da disciplina. I bambini sono stati sottoposti ad abusi fisici e mentali sistematici e di routine prolungati con il pretesto della disciplina. Si ritiene che le famiglie abbiano adottato o dato in affidamento almeno 30 bambini per il proprio vantaggio economico.

Le accuse contro ciascuno dei genitori adottivi sono le seguenti: Joel Brown è accusato di cinque conteggi, Tammy Brown di tre conteggi, Jerry Flore di 11 conteggi e Tamal Flore di 17 conteggi.

Queste accuse scioccanti mettono in luce un fallimento non solo nella responsabilità morale e legale di coloro a cui è affidata la cura dei bambini, ma anche nei nostri sistemi che dovrebbero garantire il benessere dei bambini in custodia. Il caso è stato preso in carico dall'ufficio del procuratore generale del Michigan, in collaborazione con l'ufficio dello sceriffo della contea di Clinton. Le coppie hanno tempo fino a venerdì per consegnarsi alle autorità.