Esplorando l'arte dell'avvolgimento: come le tecniche di Jackson Pollock stanno rivoluzionando la stampa 3D

Un approccio innovativo alla stampa 3D e 4D si ispira al famoso artista espressionista astratto Jackson Pollock. Gli scienziati di Harvard stanno utilizzando le tecniche uniche di Pollock per sfruttare la fisica delle instabilità dell'avvolgimento, anziché sopprimerle, per accelerare significativamente il processo di stampa. Attraverso l’applicazione dell’apprendimento automatico, hanno dimostrato con successo la fattibilità del loro approccio decorando un biscotto con sciroppo di cioccolato.

I metodi artistici di Pollock, come la sua famosa tecnica del dripping, affascinano i fisici da anni. Utilizzando la tecnica del “filamento volante” e versando la vernice con vari strumenti, Pollock ha creato motivi affascinanti sulle sue tele. Questi modelli spesso mostrano prove di modelli frattali, il che ha suscitato dibattiti tra i ricercatori.

Nel 2011, il matematico di Harvard Lakshminarayanan Mahadevan ha studiato le instabilità di avvolgimento di Pollock e la loro descrizione matematica. Questo fenomeno si verifica quando un fluido viscoso si ripiega su se stesso, assomigliando a una corda arrotolata o versando lo sciroppo sulle frittelle. Mahadevan misurò lo spessore delle linee e il raggio delle spire nei dipinti di Pollock, cosa che gli permise di stimare la portata del colore.

Basandosi su questa comprensione, Mahadevan ha ora applicato i principi delle instabilità di avvolgimento di Pollock alla scrittura diretta con inchiostro, una forma versatile di stampa 3D e 4D. In genere, questo metodo di stampa è lento e limitato da un flusso non uniforme, con conseguenti difetti negli oggetti stampati. Tuttavia, accettando le instabilità invece di cercare di controllarle, il team di Mahadevan ha ottenuto notevoli progressi.

La chiave sta nell’implementazione di metodi di apprendimento per rinforzo, una classe di algoritmi di apprendimento automatico. Consentendo al sistema di interagire ripetutamente con l'ambiente e correggere i propri errori, il processo di stampa diventa più efficiente. Questa tecnica utilizza l'accelerazione ottenuta dalla gravità per stampare lunghezze maggiori rispetto a quelle ottenibili con i metodi tradizionali.

Attraverso una serie di esperimenti di laboratorio, Mahadevan e il suo team hanno testato le loro conclusioni, convalidando ulteriormente l’efficacia del loro approccio. Disperdendo un fluido viscoso attraverso un ugello e depositandolo lungo un percorso predefinito, hanno dimostrato con successo il potenziale delle instabilità dell’avvolgimento per rivoluzionare la stampa 3D e 4D.

Domande frequenti:

D: Cosa sono le instabilità di avvolgimento?

R: Le instabilità di avvolgimento si riferiscono al comportamento di piegamento e avvolgimento dei fluidi viscosi quando versati o distribuiti su una superficie. Questo fenomeno può provocare la formazione di schemi complessi.

D: In che modo Jackson Pollock ha utilizzato le instabilità ad avvolgimento?

R: L'approccio artistico unico di Pollock prevedeva il versamento della vernice da vari strumenti, con il risultato di schizzi di vernice che mostravano instabilità di avvolgimento. I suoi metodi hanno affascinato i fisici e ispirato progressi nella stampa 3D.

D: Cos'è l'apprendimento per rinforzo?

R: L'apprendimento per rinforzo è una tecnica di apprendimento automatico in cui un sistema apprende attraverso interazioni ripetute con un ambiente. Correggendo gli errori e adattando il proprio comportamento, il sistema migliora le proprie prestazioni nel tempo.

D: In che modo le instabilità dell’avvolgimento possono avvantaggiare la stampa 3D?

R: Sfruttando le instabilità dell’avvolgimento invece di sopprimerle, i processi di stampa 3D diventano più efficienti. Questo approccio consente la stampa di lunghezze maggiori e consente l'esplorazione di topologie più complesse.

Fonte:

- Diario della materia soffice

- Harvard Business Review