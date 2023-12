Abbandonare i debiti e risparmiare molto: come una donna ha imparato l'arte del budget

Carly DeFelice, community manager di uno spazio di coworking in Texas, è riuscita a raggiungere obiettivi finanziari impressionanti aderendo a un rigido regime di budget. Precedentemente gravata da un debito di $ 35,000, DeFelice lo ha ripagato con successo e ha accumulato oltre $ 100,000 in investimenti entro il suo 26esimo compleanno. Ora, a 38 anni, ha aumentato ulteriormente i suoi risparmi fino a raggiungere l'impressionante cifra di $ 400,000, il tutto guadagnando uno stipendio di $ 58,000 all'anno.

Sebbene i grandi numeri siano certamente notevoli, è la capacità di DeFelice di gestire in modo efficace le spese più piccole che la distingue davvero. Ad esempio, a settembre ha speso solo 123.65 dollari per i generi alimentari, un’impresa considerando l’aumento dei costi del cibo. DeFelice raggiunge questo obiettivo pianificando attentamente i suoi pasti e attenendosi alla lista della spesa.

DeFelice assegna ogni settimana $ 120 dal suo budget discrezionale per coprire la spesa. Dando priorità agli acquisti essenziali, come il carburante per l'auto e la spesa, si assicura che le sue spese siano in linea con i suoi obiettivi finanziari. Per restare nei limiti del suo budget per la spesa, pianifica meticolosamente i suoi pasti per la settimana, optando spesso per cene in grandi quantità che può preparare in anticipo. Registra gli ingredienti richiesti nel suo diario di monitoraggio del budget, creando una lista della spesa da portare al negozio.

L'aderenza di DeFelice alla sua lista è fondamentale per evitare acquisti impulsivi, che potrebbero mettere a repentaglio il suo budget. Questo approccio va oltre i generi alimentari e si estende alle attività sociali. Anche con un modesto budget di 50 dollari stanziati per una cena o un drink con gli amici nel suo budget, DeFelice è proattiva nel suggerire opzioni convenienti per garantire che le sue spese siano in linea con i suoi obiettivi finanziari. Sottolinea che la spesa intenzionale le consente di evitare acquisti che hanno poco significato e di concentrarsi su esperienze che contano veramente.

Trovando un equilibrio tra una vivace vita sociale e un prudente processo decisionale finanziario, DeFelice ha scoperto l'arte di massimizzare il divertimento risparmiando denaro. Come dice lei: "È l'esperienza con i miei amici che conta". Il suo successo funge da ispirazione per gli altri che cercano di raggiungere la stabilità finanziaria senza sacrificare le gioie della vita.

