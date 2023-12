Numerosi ristoranti nella Florida centrale sono chiusi a causa di violazioni sanitarie

Secondo dati recenti del Dipartimento della Florida per la regolamentazione aziendale e professionale, tre ristoranti nella Florida centrale sono stati chiusi nella settimana dal 26 novembre al 2 dicembre a causa di gravi violazioni sanitarie. Le chiusure evidenziano l’importanza di ispezioni regolari per garantire la sicurezza e l’igiene degli stabilimenti alimentari.

Uno dei ristoranti interessati era Marmalade, situato al 1256 Rockledge Blvd. a Rockledge. Gli ispettori hanno scoperto l'incredibile cifra di 254 violazioni durante la loro ispezione, quattro delle quali classificate come ad alta priorità. Queste violazioni spaziavano dall’uso di attrezzature non igieniche per preparare il cibo alla conservazione impropria di cibi crudi vicino a cibi pronti al consumo. Inoltre, è stata osservata l'attività dei roditori e alcuni alimenti non sono stati mantenuti alle temperature appropriate. Sebbene le ispezioni successive abbiano mostrato miglioramenti, il ristorante è ancora in attesa di un’ispezione di follow-up prima di poter riaprire.

Un altro ristorante, Apollo Diner su West Hibiscus Blvd. anche a Melbourne ha dovuto affrontare la chiusura per violazioni sanitarie. Gli ispettori hanno riscontrato 16 violazioni, tre delle quali ad alta priorità. Questi includevano l'attività dei roditori, la manipolazione impropria dei piatti sporchi da parte dei camerieri e la separazione inadeguata dei cibi crudi in base alla temperatura di cottura. Nonostante avesse soddisfatto gli standard di ispezione in una visita successiva, il ristorante ha dovuto affrontare una ripetuta violazione di un cameriere che maneggiava cibo impiattato senza lavarsi le mani.

A Seminole, Miyako Sushi al 2871 Clayton Crossing Way #1087 a Oviedo è stato chiuso dopo che gli ispettori hanno identificato 14 violazioni, quattro delle quali erano ad alta priorità. Queste violazioni includevano la separazione impropria del cibo crudo, prove di attività di scarafaggi e concentrazione di disinfettante superiore al livello consentito. Anche se alla fine il ristorante ha soddisfatto gli standard di ispezione, è stato sottoposto a un monitoraggio più rigoroso a causa della gravità delle violazioni.

Queste chiusure servono a ricordare l’importanza di mantenere adeguati standard di salute e sicurezza negli stabilimenti alimentari. I team del dipartimento sanitario lavorano diligentemente per garantire la conformità e gli avvisi e le ispezioni di follow-up sono strumenti cruciali per correggere tempestivamente eventuali problemi. È imperativo che i proprietari e il personale dei ristoranti diano priorità alla pulizia e aderiscano a tutte le normative per salvaguardare la salute pubblica.