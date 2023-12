L'attesissimo sequel uscirà nel 2024

Aprendo la strada ai giochi open-world, l'iconico franchise Outcast sta tornando alla ribalta con il suo tanto atteso sequel intitolato "Outcast: A New Beginning". Dopo un quarto di secolo dall'uscita del primo gioco, i fan possono aspettarsi un ritorno emozionante poiché il lancio del nuovo capitolo è previsto per il 15 marzo 2024.

Sviluppato da THQ Nordic, Outcast: A New Beginning offre un'esperienza immersiva a mondo aperto, riportando i giocatori nello spettacolare mondo alieno di Adelpha. I produttori Michael Paeck e Andreas Schmiedecker hanno condiviso che questa avventura ricca di azione introdurrà elementi di “gioco di ruolo leggero”, inclusi alberi delle abilità e dialoghi coinvolgenti con gli NPC. Ciò aggiunge un nuovo livello di profondità e complessità al gameplay.

Con una durata di gioco stimata di 30-35 ore, Outcast: A New Beginning non funge solo da sequel diretto ma anche da punto di ingresso per i nuovi arrivati ​​nella serie. Originariamente chiamato Outcast 2, la decisione di rinominare il titolo riflette l'impegno degli sviluppatori nel rendere il gioco accessibile e divertente per tutti i giocatori.

Per garantire l'autenticità e strizzare l'occhio ai fan fedeli, THQ Nordic ha riunito i creatori originali per contribuire allo sviluppo del gioco. Ciò comporterà senza dubbio l'inclusione di sorprese nascoste e riferimenti all'amato Outcast originale.

Visivamente, il gioco sembra maestoso, con i paesaggi meravigliosi ma imprevedibili di Adelpha. Il mix di elementi naturali e meccanici crea un senso di meraviglia e avventura che ricorda il popolare Avatar: Frontiers of Pandora e Zelda Tears of the Kingdom.

Outcast: A New Beginning uscirà su console di prossima generazione e piattaforme PC, offrendo ai giocatori un'ampia gamma di opzioni per intraprendere questo straordinario viaggio. Nel frattempo, i fan che attendono con impazienza il sequel possono esplorare altri esilaranti giochi d'azione per mantenere alto il morale del gioco.

Nel complesso, l'imminente uscita di Outcast: A New Beginning ha generato grande attesa sia tra i fan di lunga data che tra i nuovi arrivati, promettendo un'esperienza di gioco davvero memorabile e coinvolgente nell'accattivante mondo di Adelpha.