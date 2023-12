Apple estende le ore di elaborazione gratuite per Xcode Cloud

Apple ha recentemente annunciato che estenderà a tempo indeterminato la disponibilità di ore di calcolo gratuite per Xcode Cloud. Inizialmente, la società aveva dichiarato che le 25 ore di calcolo gratuite al mese sarebbero state disponibili fino al 2023, ma ora l’hanno resa un’offerta standard per tutti gli sviluppatori Apple registrati a partire da gennaio 2024.

Ciò significa che tutte le iscrizioni all'Apple Developer Program includeranno automaticamente 25 ore di calcolo al mese su Xcode Cloud senza costi aggiuntivi. Per gli sviluppatori che sono già abbonati gratuitamente a Xcode Cloud, non sono richieste ulteriori azioni.

Xcode Cloud è il sistema di integrazione continua di Apple, progettato per accelerare lo sviluppo e la distribuzione di app di alta qualità. Offre una gamma di strumenti basati su cloud che aiutano nella creazione di app, nell'esecuzione di test automatizzati, nella distribuzione di app ai tester e nella gestione del feedback degli utenti.

Per coloro che necessitano di ore di calcolo aggiuntive oltre all'assegnazione gratuita, Apple ha introdotto livelli a pagamento. Il prezzo parte da $ 49.99 al mese per 100 ore, $ 99.99 al mese per 250 ore e $ 399.99 al mese per 1,000 ore.

Che tu stia già utilizzando Xcode Cloud o che tu abbia appena iniziato, questa estensione delle ore di elaborazione gratuite offre un'eccellente opportunità per gli sviluppatori di sfruttare il servizio senza alcun onere finanziario aggiuntivo. Consente uno sviluppo di app più semplice ed efficiente in un ambiente fluido e integrato.

Per saperne di più su Xcode Cloud e le sue funzionalità, puoi visitare la pagina di destinazione del servizio. Ora è il momento perfetto per tuffarti in Xcode Cloud e iniziare a creare la tua app gratuitamente in pochi minuti. Approfitta di questa preziosa risorsa e accelera il processo di sviluppo della tua app con il sistema di integrazione continua di Apple.