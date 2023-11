BMW M135i: un'anteprima del futuro della linea M Performance

Mentre ci prepariamo per un 2024 ricco di eventi, la BMW M GmbH sta facendo scalpore con i suoi piani di rinnovamento e introduzione di nuovi modelli. Mentre M3, M4 e M5 stanno rubando la maggior parte delle luci della ribalta, anche la linea M Performance sta subendo cambiamenti significativi, con l’attesissimo M135i al centro della scena.

Con la nuova M135i, BMW sta abbracciando un nuovo approccio al design, ispirato al successo delle M Performance X1 e X2. Le riprese spia hanno già indicato che la nuova hot hatch sarà dotata di fari più eleganti e di un sorprendente sistema di scarico quadruplo, che emana un'atmosfera sportiva e aggressiva.

Ma non è solo l'esterno a subire una trasformazione. All'interno, la M135i introdurrà l'ultimo sistema iDrive 9 della BMW, come mostrato in un recente video spia. Ciò segnerà un cambiamento significativo nel layout del cruscotto, dicendo addio al tradizionale controller iDrive e dando vita a una nuova era di interni intrisi di tecnologia.

Circolano anche voci su cambiamenti nella nomenclatura. Secondo quanto riferito, la BMW sta eliminando la lettera “i” dai nomi delle auto a benzina. Di conseguenza, è probabile che la M135i sia conosciuta semplicemente come M135, seguita da una designazione M235 per la Gran Coupé Serie 2 di prossima generazione in veste M Performance. Le restanti varianti a benzina della Serie 1 e della Serie 2 Gran Coupé adotteranno una struttura di denominazione snella, con designazioni come 118, 120, 220, 223 e 228.

Sebbene i dettagli sui potenziali propulsori ibridi plug-in per queste auto compatte siano ancora scarsi, si può affermare con certezza che M135 e M235 saranno i re del gruppo. Equipaggiati con lo stesso potente motore turbo a benzina da 2.0 litri presente sui modelli X1 M35i e X2 M35i, questi modelli dovrebbero erogare l'impressionante potenza di 296 cavalli e 400 Newton-metri (295 piedi-libbra) di coppia. Per coloro che risiedono negli Stati Uniti, l'M235 offrirà una potenza ancora più potente con 316 cavalli.

I fan e gli appassionati di BMW possono anticipare con impazienza l'arrivo della M135i, a testimonianza dell'impegno del marchio nel superare i limiti e offrire esperienze di guida esaltanti. Il futuro della linea M Performance è luminoso e questa tanto attesa berlina è destinata a conquistare il mondo automobilistico.

Domande frequenti (FAQ)

Quali cambiamenti possiamo aspettarci nel nuovo M135i?

L'M135i subirà miglioramenti esterni come fari dall'aspetto più nitido e un sistema di scarico quadruplo. All'interno sarà presente il sistema iDrive 9 all'avanguardia.

Ci sarà un cambiamento nella struttura dei nomi per le auto a benzina della BMW?

Sì, si dice che la BMW stia eliminando la lettera "i" dai nomi delle auto a benzina, con conseguente designazioni più brevi e più snelle.

Quanto saranno potenti l'M135 e l'M235?

Si prevede che l'M135 e l'M235 forniranno l'impressionante potenza di 296 cavalli e 400 Newton-metri (295 piedi-libbra) di coppia. L'M235 con specifiche statunitensi offrirà una potenza ancora maggiore di 316 cavalli.

Ci sarà un'opzione di propulsione ibrida plug-in per le auto compatte M Performance?

Attualmente non sono disponibili informazioni sulla possibilità di propulsori ibridi plug-in per M135 e M235.