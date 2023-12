Le migliori squadre di football delle scuole superiori della Pennsylvania si scontrano nei campionati statali

By

In uno scontro epico, le 12 migliori squadre di football delle scuole superiori della Pennsylvania si scontreranno al Chapman Field nella Cumberland Valley per i campionati statali PIAA. Tra i contendenti, la St. Joe's Prep si distingue come forza dominante, avendo vinto 12 partite consecutive e consolidando la propria posizione di portabandiera tra le grandi scuole della Pennsylvania.

Con otto partite consecutive per il titolo statale e 10 trasferte alle finali statali negli ultimi 11 anni, St. Joe's Prep punta all'ottavo campionato statale e al quinto titolo statale di Classe 6A in sei anni. Guidato dal quarterback Samaj Jones, diretto a Cincinnati, che farà la sua terza apparizione nel campionato statale, il St. Joe's Prep ha mostrato forza su entrambi i lati della palla.

Sorprendentemente, è stata la difesa degli Hawks a riportarli alle finali statali. Nella partita precedente, hanno escluso i Central Bucks South, una squadra che aveva una media di 33.5 punti a partita nei playoff, con una clamorosa vittoria per 49-0. All'intervallo, gli Hawks avevano stabilito un vantaggio di 42-0, dimostrando la loro abilità difensiva.

D'altra parte, North Allegheny sta facendo la sua prima apparizione nelle finali statali dal 2012. Nonostante siano stati superati nella partita precedente contro l'Harrisburg, i Tigers sono riusciti a vincere 24-12. Hanno un record perfetto nelle partite del campionato statale, avendo vinto titoli nel 1990, 2010 e 2012. Per combattere il potente attacco del St. Joe's Prep, North Allegheny probabilmente adotterà un piano di gioco controllato dalla palla, simile alla loro strategia nella partita contro Harrisburg, dove hanno lanciato la palla 59 volte e effettuato solo sei passaggi.

Man mano che l'attesa cresce, entrambe le squadre mostrano forti numeri offensivi per tutta la stagione e nei playoff. North Allegheny ha segnato un totale di 619 punti concedendone 237, con una media di 44.2 punti segnati e 16.9 punti concessi a partita. St. Joe's Prep, d'altro canto, ha segnato 535 punti e ne ha concessi 114, con una media di 41.1 punti segnati e soli 8.7 punti concessi a partita.

Queste statistiche evidenziano la forza e la competitività di entrambe le squadre, ponendo le basi per un esilarante scontro per il campionato statale al Chapman Field. Mentre gli anziani del St. Joe's Prep cercano di incidere i loro nomi nella storia leggendaria del programma, North Allegheny mira a stabilire una propria eredità. Gli appassionati di calcio di tutta la Pennsylvania attendono con impazienza l'esito di questa resa dei conti tanto attesa.