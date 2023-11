FAQ: Quando si svolgerà il Gran Premio F2023 di Las Vegas 1?

Mentre aspettiamo con impazienza il prossimo Gran Premio di F2023 di Las Vegas del 1, è importante segnare sul tuo calendario domenica 19 novembre. La gara si svolgerà all'1:00 ET, promettendo uno spettacolo pieno di adrenalina per le iconiche strade di ' Città del peccato'.

Per sfruttare al massimo il fine settimana del Gran Premio, gli appassionati di Formula 1 possono anche sintonizzarsi su numerose sessioni di prove libere e turni di qualificazione. Giovedì e venerdì (ora locale) si svolgeranno due sessioni di prove libere, seguite da un'altra sessione di prove libere venerdì a mezzanotte prima delle qualifiche. Tuttavia, gli spettatori nel fuso orario orientale dovrebbero prendere nota della differenza oraria, poiché il programma delle gare notturne aggiunge un ulteriore livello di complessità.

Per coloro che si chiedono quale canale TV trasmetterà le gare di F1 negli Stati Uniti, ESPN, ESPN2 e ABC saranno le opzioni di riferimento quest'anno. Trasmetteranno tutte le gare di Formula 1 in diretta televisiva. Inoltre, puoi anche trasmettere in streaming le gare in diretta o su richiesta tramite la piattaforma digitale di ESPN.

Per aiutarti a pianificare il tuo fine settimana e assicurarti di cogliere ogni momento emozionante, ecco il programma TV ESPN per il GP F2023 di Las Vegas 1:

Giovedì 16 novembre:

– Cerimonia di apertura: 12:30 ET su ESPN2

– Pratica 1: 11:25 ET su ESPN2

Venerdì 17 novembre:

– Pratica 2: 2:55 ET su ESPN

– Spettacolo F1: 4:15 ET su ESPN3

– Pratica 3: 11:25 ET su ESPNU

Sabato 18 novembre:

– Qualifiche: 2:55 ET su ESPN

– Taccuino di qualificazione di Ted: 5:00 ET su ESPN3

Domenica 19 novembre:

– Gara: 12:55 ET su ESPN

– Bandiera a scacchi: 3:00 ET su ESPN3

– Taccuino di Ted: 4:00 ET su ESPN3

Quindi, segnati sul calendario, imposta i promemoria e preparati per un esaltante fine settimana di F1 a Las Vegas. Non perderti le gare ricche di azione e la feroce competizione tra i migliori piloti del mondo. Sarà un evento leggendario che lascerà i fan con il fiato sospeso!

Foto di: Motorsport Images

Michele Alboreto, Tyrrell 011 Ford

FAQ: Cosa è successo nell'ultimo Gran Premio svoltosi a Las Vegas?

L'ultimo Gran Premio disputato a Las Vegas fu il Gran Premio del Caesars Palace del 1982, che servì come round finale della stagione. In quella gara Michele Alboreto si assicurò la vittoria, pilotando una Tyrrell-Ford. Seguivano al secondo e terzo posto John Watson, in rappresentanza della McLaren, e Eddie Cheever, alla guida della Ligier.

Vale la pena notare che Keke Rosberg, in corsa per la Williams, ha concluso la gara al quinto posto, ma le sue prestazioni per tutta la stagione gli hanno assicurato il titolo del campionato. Alain Prost, autore della pole position, purtroppo è scivolato al quarto posto con la sua Renault dopo essere stato in testa al gruppo. D'altra parte, Mario Andretti, il campione del mondo del 1978, ha avuto un'ultima partenza di Formula 1 deludente quando la sospensione posteriore della sua Ferrari si è rotta, terminando prematuramente la sua gara.

Il Gran Premio del Caesars Palace del 1982 fu un evento memorabile, che mostrò trionfi e delusioni sull'impegnativo circuito di Las Vegas.