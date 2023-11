Gadget scatenati: la potenza della tecnologia solare nel nuovo eTrex Solar di Garmin

Garmin, il rinomato produttore di navigazione e tecnologia outdoor, ha annunciato il rilascio di eTrex Solar, l'ultima aggiunta alla popolare serie eTrex. Questo innovativo dispositivo GPS portatile sfrutta la potenza dell'energia solare per fornire una durata infinita della batteria agli appassionati di outdoor.

Con eTrex Solar, escursionisti, geocacher e avventurieri possono godersi i grandi spazi aperti senza preoccuparsi della durata della batteria. Attraverso la tecnologia di ricarica solare di Garmin, gli utenti possono fare affidamento sul sole per mantenere il proprio dispositivo completamente carico, consentendo loro di esplorare per periodi prolungati senza la necessità di ricaricarlo. Anche nelle giornate nuvolose, le funzionalità solari possono aiutare a ringiovanire una batteria quasi scarica, garantendo un utilizzo continuo.

eTrex Solar è dotato di un display ad alto contrasto da 2.2 pollici che rimane facile da leggere, anche in pieno sole. Consente agli utenti di visualizzare i waypoint, tracciare la loro posizione e ritrovare la strada per tornare ai luoghi preferiti. Con il suo design robusto e la classificazione IPX7, questo GPS portatile è costruito per resistere ad ambienti difficili e condizioni esterne difficili.

Ma eTrex Solar offre molto più che una semplice durata della batteria infinita. Se associati a uno smartphone compatibile, gli utenti possono accedere all'app Garmin Explore per rimanere connessi e informati, anche in aree off-grid. L'app fornisce funzionalità come il backup su cloud per la mappatura e i dati di viaggio, la pianificazione del percorso, notifiche intelligenti per SMS e chiamate, aggiornamenti di geocaching e previsioni meteo in tempo reale.

La tecnologia GPS multibanda di eTrex Solar garantisce una precisione di posizionamento superiore, anche in ambienti difficili in cui il solo GPS può avere difficoltà. Include anche una bussola digitale, che consente agli utenti di trovare la strada con indicazioni precise, anche da fermi.

eTrex Solar è ora disponibile con un prezzo al dettaglio suggerito di $ 249.99. È un compagno ideale per gli avventurieri all'aria aperta che desiderano esplorare più a lungo, rimanere connessi e fare affidamento sull'energia solare per una durata della batteria illimitata. Per ulteriori informazioni, visitare garmin.com/outdoor.

FAQ:

1. Qual è il prezzo dell'eTrex Solar?

L'eTrex Solar ha un prezzo al dettaglio suggerito di $ 249.99.

2. Le funzionalità di ricarica solare possono ricaricare una batteria scarica?

Sì, le funzionalità solari di eTrex Solar possono aiutare a ringiovanire una batteria quasi scarica.

3. eTrex Solar offre funzionalità di connettività?

Se associati a uno smartphone compatibile, gli utenti possono accedere all'app Garmin Explore per backup su cloud, pianificazione del percorso, notifiche intelligenti, aggiornamenti di geocaching e previsioni meteo in tempo reale.

4. Quanto è precisa la tecnologia GPS dell'eTrex Solar?

eTrex Solar utilizza la tecnologia GPS multibanda per una precisione di posizionamento superiore, anche in ambienti difficili.

Fonte: Garmin International, Inc. [garmin.com]