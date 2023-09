Valve celebra il 20° anniversario dei più vecchi account utente di Steam con badge speciali

Valve, il creatore di Steam, commemora il 20° anniversario di alcuni degli account utente più antichi della piattaforma assegnando loro speciali badge digitali. Questi badge presentano la combinazione di colori originale di Steam e hanno scatenato ondate di nostalgia tra i giocatori, secondo IGN.

Steam, il più grande negozio di giochi digitali per PC a livello globale, ha aperto le sue porte ai giocatori per la prima volta nel settembre 2003. Ha rapidamente guadagnato popolarità, con una delle sue prime attrazioni è stato il gioco "Counter-Strike". Sorprendentemente, alcuni dei primi account che aderirono alla piattaforma sono ancora attivi oggi e gli utenti condividono ricordi di quei primi giorni.

Valve ha continuato a far evolvere Steam nel corso degli anni, ampliando i propri servizi e le proprie offerte. Recentemente, l'azienda si è avventurata anche nello sviluppo dell'hardware con l'annuncio dello Steam Deck. Questo dispositivo di gioco portatile segna un'entusiasmante pietra miliare nel viaggio della piattaforma.

A gennaio, Steam ha raggiunto un traguardo significativo, con la cifra record di 10 milioni di giocatori impegnati simultaneamente nei giochi sulla piattaforma. Ciò riflette il fascino duraturo della piattaforma e la comunità in continua crescita di giocatori PC che scelgono Steam come destinazione di gioco preferita.

Tra i giochi più popolari su Steam attualmente ci sono "Counter-Strike: Global Offensive" di Valve, che vanta quasi un milione di giocatori giornalieri, così come "Dota 2", "PUBG: Battlegrounds" di Tencent Holdings ADR, "Call of Duty: Modern Warfare 2" di Activision Blizzard Inc, "Lost Ark" di Amazon.com Inc, "FIFA 23" di Electronic Arts Inc e "Apex Legends" di Respawn.

Gli speciali badge digitali assegnati agli account Steam più vecchi servono a ricordare la ricca storia della piattaforma e l'impatto duraturo che ha avuto sull'industria dei giochi.

Credito immagine: Casimiro PT su Shutterstock.

Fonte:

- IGN

– Poligono