Truffatori di carte regalo catturati nel programma della contea di Bucks

Gli investigatori della contea di Bucks hanno recentemente arrestato due uomini coinvolti in un piano per rubare fondi dalle carte regalo. I truffatori avevano manomesso il retro delle carte regalo, estraendo informazioni cruciali per accedere ai fondi. Grazie alla vigilanza dei dipendenti di un Giant a Plumstead Township, la frode è stata scoperta.

I dipendenti si sono accorti che alcune carte regalo erano state manomesse e hanno allertato la polizia. Dopo aver ispezionato le carte regalo, hanno trovato una quantità eccessiva di colla sulla confezione, cosa che ha destato sospetti. A titolo precauzionale, tutte le carte regalo sono state immediatamente rimosse dagli scaffali.

Dalle indagini è emerso che i due indagati avevano depositato sugli scaffali del negozio circa 75 carte regalo Visa. Avevano già ottenuto in anticipo i dati della carta. Se queste carte regalo fossero state acquistate e attivate, i fondi sarebbero stati rubati all'insaputa dei clienti.

La polizia è riuscita ad ottenere filmati di sorveglianza che identificano i sospettati e la loro auto. Poco dopo, Jian He e Min He furono arrestati a West Goshen quando gli agenti riconobbero le loro targhe di precedenti incidenti a Plumstead. Al momento dell'arresto, gli indagati sono risultati in possesso di numerose carte regalo Nike.

Mentre i dipendenti sono riusciti a impedire l'acquisto delle carte regalo fraudolente, la polizia invita gli acquirenti a rimanere cauti. Questo tipo di truffa può essere molto redditizio per i truffatori, poiché solo le 75 carte recuperate dal negozio avrebbero potuto fruttare un minimo di $ 3,100.

I due sospettati sono attualmente in custodia e accusati nella contea di Bucks. Stanno affrontando accuse simili anche da altri dipartimenti della contea. La polizia consiglia ai consumatori di prestare attenzione quando acquistano buoni regalo, cercando segni di manomissione come imballaggi incollati nuovamente o una striscia magnetica strisciata. Se sorgono sospetti, è fondamentale avvisare immediatamente i dipendenti del negozio.

Rimanendo vigili, i consumatori possono aiutare a evitare di cadere vittime di truffe relative alle carte regalo e a proteggere i loro soldi duramente guadagnati.