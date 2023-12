Semplificare la configurazione dell'account con le passkey: una soluzione più semplice e sicura

By

In un recente post sul blog, il direttore del prodotto 1Password Mitch Cohen ha annunciato al pubblico l'espansione del programma beta passkey, rendendo più semplice per chiunque creare un account. Le passkey stanno ora guadagnando terreno tra varie aziende, offrendo un modo più sicuro e conveniente per proteggere account e credenziali di accesso.

Invece di fare affidamento su una password principale o su una chiave segreta, le passkey utilizzano una tecnologia di sicurezza chiamata crittografia a chiave pubblica. Quando si crea un account 1Password con una passkey, agli utenti viene fornita una chiave privata e una chiave pubblica. La chiave privata rimane crittografata e non viene mai condivisa con 1Password, mentre la chiave pubblica viene archiviata in modo sicuro sui server dell'azienda per autenticare i tentativi di accesso.

Anche se gli hacker riuscissero ad accedere ai server di 1Password e alla chiave pubblica, per accedere a un account è necessaria la chiave privata corrispondente. Ciò garantisce che anche in caso di violazione dei dati gli account utente rimangano protetti.

Sebbene la possibilità di sbloccare 1Password con una passkey sia attualmente limitata ai nuovi account, la società prevede di rendere disponibile questa funzionalità per i titolari di account esistenti il ​​prossimo anno. Ciò fornirà opzioni di sicurezza avanzate per tutti gli utenti, indipendentemente da quando sono stati creati i loro account.

Per creare un account 1Password con una passkey, gli utenti possono scaricare e installare l'app iOS o Android. Durante il processo di registrazione, verrà richiesto di creare una passkey. Questa passkey può essere salvata nel portachiavi iCloud su un iPhone o in Google Password Manager su un dispositivo Android, garantendo un facile accesso su più dispositivi.

I passaggi per configurare un account con una passkey e utilizzarlo su diversi dispositivi sono dettagliati anche sul sito web di 1Password nella sezione "Sblocca 1Password con una passkey (beta)". Inoltre, i nuovi account 1Password creati tramite il programma beta pubblico riceveranno una prova gratuita estesa fino al termine del periodo beta.

Implementando le passkey, 1Password semplifica il processo di configurazione dell'account mantenendo la sicurezza delle informazioni di accesso degli utenti. Con questo approccio innovativo, le persone possono proteggere i propri dati sensibili senza il fastidio di ricordare password complesse, rendendo 1Password una soluzione affidabile per tutte le esigenze di gestione delle password.