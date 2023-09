L'iconica Porsche 1973 Carrera RSR del 911 venduta all'asta

Una rara e ricercatissima Porsche 1973 Carrera RSR del 911 è stata recentemente venduta all’evento Goodwood Revival del 2023. L'auto, conosciuta come R7, è uno dei soli tre esemplari sopravvissuti supportati dalla fabbrica. Sebbene il prezzo di vendita esatto non sia stato rivelato, è stato confermato che l’auto è stata venduta.

La 911 Carrera RSR è rinomata per il suo pedigree da corsa e questo particolare modello ha una storia impressionante. Ottenne il quarto posto alla 1973 Ore di Le Mans del 24, diventando la RSR con il miglior piazzamento nell'iconica gara di durata.

Questa 911 Carrera RSR è stata ampiamente modificata per scopi da corsa. Presentava parafanghi allargati, un caratteristico grande spoiler posteriore noto come "Mary Stuart" e un motore flat-3.0 da 6 litri più potente. Queste modifiche classificarono la RSR come prototipo per la gara di Le Mans del 1973, permettendole di competere contro piloti sportivi dedicati piuttosto che con auto di serie.

Guidata da Herbie Müller e Gijs van Lennep a Le Mans, l'auto finì dietro solo tre prototipi di Matra-Simca e Ferrari. Dopo Le Mans, la R7 continuò la sua carriera agonistica con il team ufficiale, partecipando alle gare dell'Österreichring e di Watkins Glen.

Dopo i giorni di gara, la R7 passò di mano più volte. È stata venduta al proprietario della squadra corse messicana Hector Rebaque e successivamente al collezionista italiano Massimo Balliva. Per quasi tre decenni, l'auto rimase nascosta sotto la proprietà di Balliva, facendo circolare voci secondo cui era stata distrutta e smontata.

Intorno al 2009 o 2010, Balliva inviò la R7 in Francia per il restauro, dopodiché fu venduta a un collezionista negli Stati Uniti. Tuttavia, l’auto fu coinvolta in una battaglia legale sulla sua identità, con un altro proprietario che affermò di possedere la vera R7. Alla fine venne chiamato l'ingegnere e team manager Porsche Norbert Singer per autenticare l'articolo originale.

Il prezzo di vendita dell'R3.7, che dovrebbe raggiungere tra i 5.7 e i 7 milioni di sterline inglesi, potrebbe raggiungere i 7.1 milioni di dollari. Anche se si tratta di una cifra notevole, è importante notare che non raggiunge la vendita record di un prototipo di vettura da corsa 1970K del 917, utilizzato nel film di Steve McQueen “Le Mans” e venduto per 14 milioni di dollari nel 2017.

Fonte:

– Bonham

- La guida