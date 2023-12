Scopri le emozioni della sopravvivenza in "The Day Before" su GeForce NOW

Preparati per un'avventura adrenalinica nel mondo post-apocalittico di "The Day Before". Sviluppato da Fntastic, questo gioco MMO horror open-world ti porta sulla costa orientale degli Stati Uniti, dove gli zombi hanno invaso la società. In qualità di membro Priority o Ultimate su GeForce NOW, puoi riprodurre in streaming questo gioco su qualsiasi dispositivo con supporto RTX ON.

Immergiti nella splendidamente dettagliata New Fortune City, piena di imponenti grattacieli, ampi centri commerciali e grandi stadi. Esplora il vasto mondo utilizzando una varietà di veicoli e affronta altri giocatori e creature infette per sopravvivere. Raccogli bottini preziosi, completa missioni e costruisci persino la tua casa mentre navighi attraverso il ciclo giorno e notte in continua evoluzione.

Prova l'emozione di ricostruire la società comodamente dal tuo divano, trasmettendo il gioco in streaming dal cloud. I membri Priority possono godersi il gioco fino a 1080p e 60 fotogrammi al secondo, mentre i membri Ultimate possono usufruire di sessioni di gioco più lunghe, risoluzioni ultrawide e persino streaming a 4K fino a 120 fps. Entrambi gli abbonamenti prevedono il ray tracing in tempo reale, garantendo una straordinaria illuminazione cinematografica a ogni incontro con i non morti.

Intraprendi un viaggio epico in “Avatar: Frontiers of Pandora”

Entra nel fantastico mondo di Pandora con "Avatar: Frontiers of Pandora", il gioco di azione e avventura open-world di Ubisoft. Basato sui film di successo Avatar, questo gioco si immerge nella regione inesplorata di Pandora chiamata Frontiera Occidentale. In qualità di membro di GeForce NOW Ultimate, puoi trasmettere in streaming questa epica avventura su qualsiasi dispositivo, basato sui server GeForce RTX 4080 nel cloud.

Unisci le forze con altri clan per proteggere Pandora dalla società RDA affamata di risorse. Personalizza il tuo personaggio, crea nuovi equipaggiamenti e potenzia le tue abilità e armi per sfruttare forza e agilità incredibili. Vola nei cieli a bordo delle Banshee, mitiche creature simili a draghi che ti permettono di esplorare la vasta frontiera occidentale e di affrontare emozionanti combattimenti aerei con l'RDA.

Vivi questa avventura visivamente sbalorditiva come mai prima d'ora con GeForce NOW. I membri Ultimate possono godersi il gioco con una risoluzione fino a 4K, immergendosi nei paesaggi lussureggianti e nei panorami mozzafiato di Pandora. Lascia che il coraggio e la determinazione dei Na'vi ti guidino mentre combatti per il futuro di questo mondo straordinario.

Scopri SUBITO gli incantevoli mondi di Ori su GeForce

Intraprendi un viaggio affascinante attraverso gli incantevoli mondi di Ori con GeForce NOW. Unisciti allo spirito guardiano Ori mentre esplora paesaggi meravigliosi e pieni di pericoli in "Ori and the Blind Forest: Definitive Edition" e "Ori and the Will of the Wisps". Questi titoli Xbox PC Game Pass sono le ultime aggiunte alla libreria GeForce NOW e offrono ai membri la possibilità di provare la pluripremiata serie di avventure.

In "Ori and the Blind Forest: Definitive Edition", aiuta Ori a ripristinare l'equilibrio nella foresta dopo essere stato separato da casa sua durante una tempesta devastante. Unendosi allo spirito chiamato Sein, Ori deve trovare il suo vero destino e superare la calamità nel meraviglioso mondo di Nibel.

Continua il viaggio di Ori in "Ori and the Will of the Wisps", dove ti avventurerai nella nuova terra di Niwen. Aiuta un gufo dalle ali spezzate di nome Ku e guarisci la terra dalla corruzione oscura mentre scopri nuovi amici, nemici e misteri lungo la strada.

Trasmetti in streaming queste avventure accattivanti su quasi tutti i dispositivi, grazie alla potenza del cloud. I membri di GeForce NOW Ultimate possono anche migliorare la propria esperienza di gioco con un'elevata gamma dinamica sui dispositivi supportati, immergendosi nelle straordinarie immagini della serie Ori.

Esplora LEGO Fortnite nel Cloud

Preparati per una miscela unica di LEGO e Fortnite con "LEGO Fortnite" su GeForce NOW. Sviluppato da Epic Games, questo gioco ti consente di liberare la tua creatività costruendo e personalizzando la base di partenza definitiva utilizzando elementi LEGO. Recluta gli abitanti del villaggio per raccogliere materiali, sopravvivere alla notte e intraprendere audaci avventure alla ricerca di risorse rare nelle caverne profonde.

Non perdere i 17 nuovi giochi che si uniscono alla libreria GeForce NOW, tra cui "World War Z: Aftermath", "Warhammer 40,000: Rogue Trader" e "Fortnite Festival". C'è qualcosa per cui tutti possono divertirsi su GeForce NOW, offrendo una raccolta diversificata di giochi per ogni preferenza di gioco.

Sebbene l'attesissimo "Halo Infinite" abbia dovuto affrontare alcuni problemi tecnici durante il suo rilascio previsto per settembre, il team di GeForce NOW sta lavorando attivamente con Microsoft e lo sviluppatore di giochi 343 Industries per portare il gioco sul servizio nel prossimo futuro. Resta sintonizzato su GFN giovedì per ulteriori aggiornamenti su questo entusiasmante sviluppo.

Che partite avete in mente per questo fine settimana? Condividi i tuoi pensieri con noi su Twitter o nei commenti qui sotto e non dimenticare di includere #RTXON per ottenere punti bonus. Con GeForce NOW, le possibilità sono infinite.