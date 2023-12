I pensionati trovano sollievo negli Stati senza tasse sulla previdenza sociale o sul reddito pensionistico

Sommario:

Un recente sondaggio condotto da BlackRock, Inc. rivela che solo il 56% dei risparmiatori sul posto di lavoro nel 2023 ritiene di essere sulla buona strada con i propri risparmi previdenziali, il che porta a un numero crescente di lavoratori che pianificano di ritardare la pensione. La volatilità del mercato e la mancanza di reddito pensionistico hanno eroso la fiducia nella sicurezza finanziaria. Per diversificare il rischio e garantire la stabilità, gli esperti raccomandano una strategia di investimento ben bilanciata che includa investimenti a reddito fisso come le obbligazioni. La CNN suggerisce che le obbligazioni più brevi potrebbero essere un’opzione più sicura per gli investitori.

Nel frattempo, milioni di americani dipendono dai benefici della previdenza sociale come fonte primaria di reddito durante la pensione. Tuttavia, il beneficio medio di 1,781.63 dollari è ben al di sotto della spesa mensile stimata dei pensionati, con il risultato che molti di loro vivono al di sotto della soglia di povertà. Alla luce di ciò, gli esperti consigliano ai pensionati di prendere in considerazione il trasferimento in stati che non tassano la previdenza sociale o il reddito pensionistico al fine di massimizzare i loro benefici.

Secondo The Charles Schwab Corporation, la responsabilità fiscale dipende in gran parte dal luogo di residenza. Fortunatamente, ci sono diversi stati negli Stati Uniti in cui non è prevista alcuna imposta sul reddito che i pensionati possano prendere in considerazione. Questi stati non solo forniscono sgravi fiscali, ma offrono anche un costo della vita inferiore, rendendoli finanziariamente attraenti per la pensione.

Il seguente articolo presenta un elenco di 15 stati che non tassano la previdenza sociale o il reddito pensionistico e fornisce informazioni aggiuntive come agevolazione fiscale, indice del costo della vita e preferenze climatiche. L’Alaska, ad esempio, è nota per il suo ambiente favorevole alle tasse, per l’assenza di tasse sulle vendite o sulla proprietà e per gli splendidi paesaggi naturali. Prendere la decisione di trasferirsi in uno stato esentasse può migliorare la sicurezza finanziaria dei pensionati e migliorare la loro qualità di vita durante la pensione.