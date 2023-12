Nuove installazioni artistiche illuminano New York City

Con l'avvicinarsi dell'inverno, New York City è ricca di nuove ed entusiasmanti installazioni artistiche da esplorare. Ecco alcune delle installazioni e delle attrazioni imperdibili che si terranno nel mese di dicembre.

1. Notti radiose a Central Park

Per gentile concessione di Central Park Conservancy

Central Park è destinato a prendere vita con uno spettacolo abbagliante di luci e colori nell'installazione Radiant Nights. Creata dalla famosa artista Aurora Cortes, questa esperienza coinvolgente trasformerà il parco in un magico paese delle meraviglie. I visitatori rimarranno incantati da migliaia di fiori, alberi e sculture illuminati, creando uno spettacolo mozzafiato. Questa installazione gratuita sarà aperta al pubblico dal tramonto all'alba per tutto il mese di dicembre.

2. Tela urbana al ponte di Brooklyn

Credito fotografico: Brooklyn Arts Council

Il ponte di Brooklyn fungerà da tela colossale per gli artisti locali nel progetto Urban Canvas. Questa installazione innovativa mira a mostrare la scena artistica vivace e diversificata di Brooklyn. Artisti di graffiti, pittori e muralisti avranno l'opportunità di creare opere d'arte uniche su sezioni selezionate del ponte, trasformandolo in una vivace galleria all'aperto. I visitatori possono assistere alla trasformazione del ponte ed esplorare le espressioni creative della comunità artistica di Brooklyn.

3. Onde cinetiche a Hudson Yards

Rendering per gentile concessione di società collegate

Hudson Yards ospiterà un'installazione interattiva e dinamica chiamata Kinetic Waves. Creata dal collettivo artistico Flux, questa installazione presenta una serie di elementi scultorei su larga scala che rispondono al movimento dei visitatori e dell'ambiente circostante. Mentre i visitatori attraversano lo spazio, le sculture prendono vita, creando modelli visivi e suoni affascinanti. Kinetic Waves mira a coinvolgere gli spettatori in un'esperienza sensoriale unica, confondendo i confini tra arte, tecnologia e natura.

4. Luminescenza a Times Square

Credito fotografico: Times Square Alliance

Times Square si trasformerà in un luminoso paese delle meraviglie con l'installazione Luminescenza. Creata dall'artista multimediale Lisa Park, questa coinvolgente esperienza di luci e suoni è progettata per evocare un senso di meraviglia e stupore. I visitatori possono passeggiare attraverso un labirinto di luci scintillanti e sperimentare l'interazione tra suono, colore e movimento. Luminescenza offre un momento di tregua e riflessione nel cuore della vivace città.

Queste installazioni artistiche offrono un'opportunità unica per entrare in contatto con la vivace scena culturale della città e sperimentare l'arte in modi nuovi ed entusiasmanti. Che si tratti di camminare in un campo di sfere illuminate o di esplorare uno spettacolo di luci colorate, queste installazioni affascineranno e ispireranno sicuramente i visitatori per tutto il mese di dicembre.