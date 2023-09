15 incredibili software PDF per Windows 10 nel 2023

Nell'era digitale di oggi, disporre di un software PDF affidabile è essenziale per un flusso di lavoro e una gestione dei documenti efficienti. Per gli utenti di Windows 10 sono disponibili numerose opzioni, ma selezionare il software migliore può essere complicato. Per semplificare la tua ricerca, abbiamo compilato un elenco dei 15 software PDF più incredibili progettati specificamente per Windows 10 nel 2023. Queste applicazioni software offrono un'ampia gamma di funzionalità e forniscono un'esperienza utente fluida, rendendole strumenti indispensabili per privati ​​e aziende nello stesso modo.

Adobe Photoshop Elements 2023 | Software di fotoritocco

Adobe Photoshop Elements 2023 è un software di fotoritocco progettato per PC Windows. Utilizza la tecnologia AI di Adobe Sensei per automatizzare le attività e consentire agli utenti di concentrarsi sui miglioramenti creativi. Con 61 modifiche guidate, gli utenti possono creare profondità, paesaggi perfetti, sostituire sfondi e creare bicromie moderne. Il software offre anche creazioni personalizzate tramite modelli di collage e presentazioni e contenuti creativi aggiornati. Inoltre, fornisce app web e mobili per il fotoritocco in movimento.

Le caratteristiche principali di Adobe Photoshop Elements 2023 includono la tecnologia AI di Adobe Sensei, 61 modifiche guidate, creazioni personalizzate e la possibilità di andare oltre il desktop. Sebbene il software non abbia le funzionalità avanzate della versione completa di Photoshop, è elogiato per la sua convenienza e accessibilità per i principianti.

Microsoft 365 personale

Microsoft 365 Personal offre una suite completa di app per ufficio e funzionalità di sicurezza avanzate. Con le app Office premium come Word, Excel e PowerPoint, gli utenti possono creare e organizzare facilmente i propri documenti. L'abbonamento include anche 1 TB di spazio di archiviazione cloud su OneDrive, consentendo l'accesso e la condivisione dei file senza interruzioni tra dispositivi. Nell'abbonamento è incluso anche Outlook, un'app sicura di posta elettronica e calendario. Il software può essere utilizzato su più dispositivi, offrendo grande flessibilità.

Le funzionalità principali di Microsoft 365 Personal includono la possibilità di creare, organizzare e svolgere attività con facilità, app Office premium, 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud di OneDrive, Outlook per posta elettronica e calendari e funzionalità di sicurezza avanzate. Alcuni utenti trovano l'interfaccia goffa e il modello basato su abbonamento potrebbe non essere preferito da tutti, ma nel complesso è una scelta popolare per chi cerca una suite per ufficio completa con archiviazione nel cloud.

Kindle Paperwhite con luce calda regolabile

Kindle Paperwhite è un e-reader appositamente progettato che offre un'esperienza di lettura superiore. Con il suo display da 6.8", luce calda regolabile e bordi più sottili, è progettato per imitare l'esperienza di lettura su carta vera. Il display antiriflesso garantisce una lettura confortevole anche in pieno sole, mentre la caratteristica impermeabile lo rende adatto per la lettura in spiaggia o in bagno. Il Kindle Paperwhite può memorizzare migliaia di titoli e offre fino a 10 settimane di durata della batteria. Fornisce inoltre l'accesso a Kindle Unlimited, dove puoi trovare oltre 2 milioni di titoli e migliaia di audiolibri. Con la sua interfaccia facile da usare e il design compatto, questo e-reader è un modo comodo e divertente per assecondare la tua abitudine di lettura.

Le caratteristiche principali del Kindle Paperwhite includono un display da 6.8" con luce calda regolabile, un design a filo frontale con display antiriflesso, impermeabilità per immersione accidentale, capacità di memorizzare migliaia di titoli, fino a 10 settimane di durata della batteria e accesso a Kindle Unlimited e audiolibri. Alcuni utenti potrebbero trovare confusa l'interfaccia utente e il touch screen potrebbe presentare occasionali problemi di reattività, ma nel complesso è un'ottima scelta per i lettori accaniti che cercano un dispositivo dedicato per il piacere della lettura.

Fonti: Adobe, Microsoft, Amazon