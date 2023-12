La pattuglia della California Highway recupera tabacco rubato per un valore di oltre $ 137,000

La California Highway Patrol (CHP) ha recuperato con successo prodotti del tabacco rubati e non regolamentati per un valore di oltre 137,000 dollari. L'arresto di un sospetto, Bashar Saleh Mohamed Nagi, 35 anni, di Oakland, è stato annunciato lunedì dal CHP. Nagi ora deve affrontare accuse relative a furto e possesso di prodotti del tabacco rubati.

Il recupero del tabacco rubato è stato il risultato di un'indagine condotta dal Cargo Theft Interdiction Program (CTIP) della CHP. Numerosi mandati di perquisizione sono stati eseguiti il ​​30 novembre come parte dell'indagine, incentrata sul furto di sigarette e prodotti del tabacco in diverse aree della California settentrionale.

"Si tratta di un recupero significativo di prodotti del tabacco rubati che queste aziende illecite vendono per profitti enormi", ha dichiarato Andrew Barclay, responsabile della CHP. I prodotti recuperati serviranno come prova per determinarne l’origine e facilitare ulteriori indagini sulle attività illegali che li circondano.

L'operazione è stata uno sforzo di collaborazione, con il dipartimento di polizia di Oakland, l'ufficio dello sceriffo della contea di Alameda e il dipartimento di amministrazione fiscale e tariffaria della California che hanno prestato il loro sostegno. La partecipazione dell'amministrazione fiscale è diventata decisiva quando si è scoperto che le aziende coinvolte nel furto vendevano prodotti del tabacco senza i necessari contrassegni fiscali della California.

Come parte dell'operazione, gli investigatori della CHP hanno ottenuto mandati per più località a Oakland. L'esecuzione di tali mandati ha portato all'arresto di una persona coinvolta nel furto di sigarette. Gli agenti delle forze dell'ordine hanno condotto perquisizioni in una residenza e in tre negozi di Oakland, sequestrando con successo grandi quantità di prodotti del tabacco rubati.

Oltre ai prodotti del tabacco rubati, gli investigatori hanno scoperto anche articoli al dettaglio sospettati di furto da stabilimenti noti come Target, Safeway e Old Navy. Il valore totale di questi articoli al dettaglio rubati superava i 5,000 dollari. L'inclusione di merce rubata da questi rivenditori indica potenziali collegamenti con attività criminali più ampie.

L'ufficiale del CHP Andrew Barclay ha sottolineato la gravità di tali furti, sottolineando che possono diventare violenti. Gli investigatori sospettano che i prodotti del tabacco rubati siano stati prelevati dai distributori prima di raggiungere i commercianti previsti. L’indagine in corso mira a scoprire l’intera portata di queste attività illecite e a porre fine alle reti criminali che operano nella zona.

L'arresto di Bashar Saleh Mohamed Nagi e il recupero dei prodotti del tabacco rubati rappresentano un successo significativo nella lotta al commercio illegale e nella tutela della sicurezza pubblica. Gli sforzi collettivi di varie forze dell’ordine si sono rivelati determinanti nel portare a termine questo caso e inviare un messaggio forte a coloro che sono coinvolti in attività illecite.