Verdetto da record per negligenza medica assegnato nella contea di Westchester

In un caso rivoluzionario, il Westchester Medical Center è stato colpito da una sentenza da record per negligenza medica da 120 milioni di dollari. Il verdetto arriva dopo un processo durato quattro settimane davanti al giudice Paul I. Marx e sottolinea l'incapacità dell'ospedale di diagnosticare e curare tempestivamente un paziente colpito da ictus, con conseguenti danni cerebrali devastanti.

Il querelante, William Lee, 41 anni, è stato portato d'urgenza in ospedale in ambulanza il 27 novembre 2018, cercando cure mediche urgenti per un ictus. Tuttavia, i medici inesperti reperibili in ospedale causarono un ritardo di tre ore nella rimozione del coagulo dall'arteria basilare di Lee. Questo ritardo ha portato a un danno cerebrale esteso che ha lasciato Lee confinato in un centro residenziale per lesioni cerebrali per il resto della sua vita. L'avvocato capo del processo Ben Rubinowitz, accompagnato da Jeffrey Bloom e Richard Steigman dello studio legale Manhattan Personal Injury, ha presentato un caso convincente, ritenendo l'ospedale responsabile della sua negligenza.

Le lesioni subite da Lee hanno avuto un impatto devastante sulle sue capacità cognitive, influenzando in particolare la capacità di giudizio e la memoria a breve termine. Di conseguenza, non è in grado di vivere in modo indipendente o di provvedere a sua moglie e ai suoi figli. Il verdetto della giuria include il risarcimento per le future esigenze mediche, il dolore e la sofferenza di Lee, la perdita del godimento della vita, nonché la perdita dei servizi e della società per sua moglie. Questo riconoscimento storico rappresenta il più grande riconoscimento mai ottenuto in un caso di negligenza medica nella contea di Westchester.

Il team legale che rappresenta Lee, Gair, Gair, Conason, Rubinowitz, Bloom, Hershenhorn, Steigman & Mackauf, vanta oltre un secolo di esperienza combinata nella difesa di pazienti danneggiati o feriti mortalmente a causa di negligenza sanitaria. La loro significativa esperienza e la comprovata esperienza nel garantire giustizia alle vittime hanno fatto guadagnare loro il riconoscimento nella comunità legale, tra cui Ben Rubinowitz è stato nominato "Avvocato dell'anno" sei volte. Jeffrey Bloom è copresidente del Comitato per la negligenza medica della New York State Trial Lawyers Association.

Questo verdetto storico serve a ricordare l’importanza di ritenere gli operatori sanitari responsabili delle loro azioni e fornisce giustizia alle vittime che hanno sofferto a causa di negligenza medica.