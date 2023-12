Il meraviglioso e unico mondo dei Morph del Drago Barbuto

By

I draghi barbuti sono creature affascinanti disponibili in una varietà di metamorfosi, ognuno con le proprie caratteristiche uniche. Se non hai mai provato la gioia di possedere o interagire con questi animali esotici, ti stai perdendo un mondo di bellezza e personalità.

A differenza di molti rettili, i draghi barbuti sono diventati una scelta popolare tra i proprietari di animali domestici negli Stati Uniti a partire dagli anni ’1990. Uno dei motivi della loro popolarità è l'ampia gamma di morph o caratteristiche fisiche che esibiscono. Dai morph classici ai morph traslucidi, liuto, ipomelanici, giganti tedeschi, Silkback, Dunner, witblits, paradox e zero, ogni tipo offre qualcosa di diverso in termini di aspetto e personalità.

La metamorfosi classica, conosciuta anche come metamorfosi standard, è il tipo più comune di drago barbuto. Presenta piccoli spuntoni sul dorso e una grande testa triangolare con barba, simili a quelle che si trovano nella natura australiana. Il morph classico è disponibile in vari colori, come marrone chiaro, brunastro o giallo, con unghie nere.

I morph traslucidi hanno scaglie e punte trasparenti, che conferiscono loro un aspetto più leggero rispetto ad altri morph. Spesso hanno palpebre blu e occhi neri solidi.

I draghi barbuti dal dorso di cuoio hanno il dorso liscio senza punte pronunciate, il che si traduce in colori e motivi più vivaci. Sono noti per le loro punte più corte sulla testa e sui lati.

I morph ipomelanici hanno una mancanza di pigmento, che li fa apparire pallidi. I loro motivi sono sbiaditi e le loro unghie sono chiare anziché nere. Esistono anche ipo zeri e ipo trans morph con distinte variazioni di colore.

Il morph gigante tedesco è più grande degli altri morph, crescendo fino a 30 pollici di lunghezza rispetto alla dimensione media da 16 a 24 pollici. È disponibile in vari colori a causa dell'allevamento selettivo.

I draghi barbuti Silkback, noti anche come Silkies, sono completamente privi di scaglie, il che li rende visivamente sorprendenti. Richiedono cure specializzate a causa della loro pelle delicata.

I morph Dunner presentano un modello di scala unico che è diverso dagli altri morph. Le loro squame crescono senza alcuna organizzazione specifica e spesso presentano macchie ovunque.

I morph di Witblits hanno un colore sbiadito e mancano di vivacità o motivi. Cadono tra un morph zero e un morph ipomelanistico in termini di colorazione.

I morph di Paradox sono davvero unici nel loro genere, con motivi di colore che ricordano la vernice schizzata. Possono avere motivi simmetrici o asimmetrici e i colori possono essere opachi o luminosi.

I morph zero sono bianchi solidi senza colori o motivi. Sono distinti dai draghi barbuti albini.

Ogni metamorfosi del drago barbuto offre qualcosa di unico e bello. Che tu sia attratto dal look classico, dalla trasparenza del morph traslucido, dalla levigatezza del dorso in pelle o dai motivi accattivanti del morph paradossale, c'è un drago barbuto per tutti. Questi animali esotici portano fascino e gioia nella vita di ogni appassionato di rettili.